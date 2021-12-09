الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

سانتا كلوز وأشجار الكريسماس تزين شوارع شبرا مصر (فيديو)

الكريسماس
الكريسماس

تكتسي شوارع شبرا مصر باللون الأحمر استعدادًا لاستقبال العام الجديد بأحلام وأمنيات جديدة لم تحقق في العام الماضي.

وانتشرت دُمى سانتا كلوز وأشجار الكريسماس ومجسمات الثلوج و أفرع الأنوار في شوارع شبرا مصر، كما شاهد شارع الترعة بشبرا مصر أطول شجرة كريسماس التي زاد طولها عن عشرة أمتار، والتي كانت هدفًا للأهالي لأخذ صور تذكارية معاه.

ورصدت عدسة" الدستور"، مظاهر السعادة والفرحة للاستقبال الكريسماس في شوارع شبرا مصر.

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جميع بلدان العالم يجهزون الأضواء ومجسمات سانتا كلوز وأشجار الكريسماس للاستقبال العام الجديد بطقوس مختلفة، إلا أن شوارع مصر تنفرد في الاحتفال بتلك المناسبة، حيث ترى مظاهر الاحتفال في جميع شوارع مصر وعلى وجه الكثير من الأهالي، بداية من الباعة الجائلين الذين يعرضون قبعة سانتا كلوز و دمى الكريسماس على الأطفال إلى المحال والمقاهي التي تتزين بالأضواء والمجسمات المختلفة لسانتا كلوز.

وتميزت شوارع شبرا مصر في الاحتفال بالكريسماس بوجود  أكبر شجرة عيد الميلاد الذي يصل طولها إلي عشرة أمتار، كما  أنها مغطاه بالأضواء والمجسمات المختلفة، وكان  يتفاوت الأهالي عليها لأخذ الصور التذكارية و الاستمتاع بشكلها المبهج.

والتقت" الدستور" خلال بث مباشر  بأحد بائعي مجسمات سانتا كلوز وأشجار الكريسماس، وقال إن جميع المنتجات المعروضة صناعة مصرية، كما أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي و أصبحت المنتجات  المصرية في لأسواق العالمية؛ وذلك بسبب جودتها وسعرها المناسب.

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وأكد أن الإقبال كبير جدًا من قبل الأهالي علي شراء المجسمات والأضواء، و يتشارك في الاحتفال المسلمون والأقباط مما يدل على الوحدة الوطنية داخل مصر. 

وأوضح أن الأسعار تتراوح ما بين 10 جنيهات إلى 100 جنيهًا علي حسب الحجم والنوع، وأشار إلى أن الأكثر مبيعًا هو سانتا كلوز والأضواء.

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شوارع شبرا تكتسي الكريسماس أشجار سانتا كلوز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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