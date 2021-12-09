الناتو: نرحب بقمة بايدن وبوتين.. ونأمل تجنب روسيا القوة العسكرية فى أوكرانيا

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، عن ترحيبه بالقمة التي عقدت بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين.

وقال ستولتنبرج بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم": "نرحب بالمحادثات التي جرت بين الرئيسين بوتين وبايدن أمس الثلاثاء، ونأمل في ألا تستخدم روسيا هذه المرة القوة العسكرية، وتحترم سيادة وسلامة أراضي دولة أوكرانيا الأوروبية المستقلة".

ودعا ستولتنبرج روسيا إلى "تخفيف التوتر والتحلي بالشفافية في نواياها تجاه أوكرانيا".

وسبق أن أعلن ستولتنبرج، أن الحلف مستعد لأي تطور للأحداث على الحدود الأوكرانية، مشيرا إلى تحركات غير عادية للجيش الروسي بالقرب من تلك الحدود.

وفي نفس السياق قال ستولتنبرج: "إن أوكرانيا تشعر بخيبة أمل لأن الوعد السابق بانضمامها إلى خطة عمل لعضوية الناتو، للحماية من روسيا لم يتحقق بعد".

يشار إلى أن البيت الأبيض أعلن، أمس الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن أعرب خلال المباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه إزاء التصعيد الروسي حول أوكرانيا، ولوّح باتخاذ إجراءات اقتصادية في حال التصعيد.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس بايدن أعرب عن قلق الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين البالغ إزاء التصعيد الروسي وحشد القوات حول أوكرانيا، وأكد بوضوح أن الولايات المتحدة وحلفاءها سترد بإجراءات اقتصادية قوية وغيرها من الإجراءات في حال التصعيد العسكري.

وأضاف البيان أن الرئيس بايدن جدد التأكيد على دعمه لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، ودعا لوقف التصعيد والعودة إلى الدبلوماسية.

وتابع أن الرئيسين كلفا فريقيهما بمواصلة العمل، والولايات المتحدة ستقوم بذلك بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيسين بحثا أيضًا الحوار الأمريكي الروسي حول الاستقرار الاستراتيجي والبرمجيات الخبيثة الخاصة بالابتزاز والعمل المشترك على حل القضايا الإقليمية وبينها الملف الإيراني.

وجرت مباحثات مغلقة عبر الفيديو بين الرئيسين الروسي والأمريكي الثلاثاء، استمرت أكثر من ساعتين كاملتين.