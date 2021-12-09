طبيب صدر يحذر من العواصف الترابية: «تفترس مرضى الحساسية»

مع هبوب الرياح وانخفاض الحرارة بالتدرج وبالتالي انخفاض الرطوبة تزداد معدلات نزلات البرد، مما يؤدي إلى زيادة الخطر، مع إهمال التدابير الوقائية فى ظل استمرار جائحة الكورونا كوفيد-19.

وتواصلت "الدستور" مع دكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة عقب العواصف الترابية لمعرفة روشتة الوقاية من الحساسية التنفسة.

وقال دكتور بدران عضو الجمعية المصرية والمناعة إن الرياح تحتوى على الرمال والأتربة بلايين الأطنان.

وكذلك الغبار يحتوي على حبيبات صغيرة الحجم كـ الأتربة والرمال الناعمة ولربما يحتوي على مركبات الرصاص، بالإضافة إلى العديد من الميكروبات بالملايين.

يمكن انتقال الإنفلونزا حتى ٦ أقدام

وأشار بدران إلى أنه في معظم الأوقات، تنتشر الإنفلونزا من خلال الرذاذ المتطاير في الهواء، حيث يعطس المرضى أو يسعل قطيرات كحبيبات تحتوي على فيروس الأنفلونزا، يمكنها الانتقال حتى 6 أقدام، تتعرض لفيروس الأنفلونزا عندما تتنفس هذه القطيرات، أو عندما تسقط على الفم أو الأنف أو العين.

رياح الخماسين منها 80 نوع يسبب حساسية الصدر

كما أوضح بدران أن هناك أنواعا مختلفة من الفطريات موجودة في رياح الخماسين، منها ما لا يقل عن 80 نوعا تسبب حساسية الصدر وأنواع أخرى تسبب احتقان الجيوب الأنفية والإحساس بالتعب، ومنها ما يتواجد به سموم تسبب التهابات في الجهاز العصبي وتقلل من إنتاج الموصلات العصبية.

مضاعفات فيروسات نزلات البرد

- التهابات بالجهاز التنفسى العلوى .

- التهاب الأذن الوسطى.

- التهاب الجيوب الأنفيه.

- تهيج حالات الربو الشعبى وتسبب التهاب الشعب الهوائيه خاصه فى الرضع وناقصى المناعه والمسنين.

كما قال بدران إنه ربما تحدث العدوى بدون أعراض فى حوالى 20 % من الحالات: وهؤلاء ينقلون العدوى للآخرين بسهولة، ويستطيع الشخص المصاب نقل العدوى للآخرين قبل ظهور الأعراض بحوالي 24-48 ساعة، حيث تستمر القدرة على نشر الفيروس إلى اليوم الثالث أو الرابع بعد ظهور الأعراض، وتؤدى إلى إفراز بعض المواد الكيمائية المضيقة للشعب الهوائيه مثل الأنترلوكين رقم 12 والأنتفيرون جاما، وهذا يفسر ارتباط البرد بأزمات حساسية الصدر المتكررة.

مرضى الربو أكثر عرضة لضيق التنفس والحساسية

كما أضاف خلال حديثه، أنه عندما تتفاعل الشعب الهوائية بصورة حساسة مع البرد فتضيق الشعب الهوائيه فيصاب المريض بالنهجان والكحة وتزييق الصدر، مضيفا أن مرضى الربو لديهم كميات كبيرة من مادة الإيكام 1 وهي مادة تعمل كجزئ لاصق بين الخلايا المبطنة للمجاري الهوائية لكنها تعشق فيروسات البرد فتتغابى أمامها وتفتح لها أبواب الخلايا التنفسية.

تطعيم الإنفلونزا

كما شدد دكتور بدران على تطعيم المستهدفين بالأنفلونزا يقطع الطريق أمام تقدم كورونا وانتشارها، موضحا أن الحرمان من تطعيم المستهدفين بتطعيم الإنفلونزا يسمح بكورونا بالعصف بهم والزج بهم في وحدات العناية المركزة و فقدان المزيد من الأرواح.

• الالتهاب الرئوى من مضاعفات الإنفونزا وهو سبب الوفاة.

من هم الأكثر عرضه بالاتهاب الرئوي؟

وأضح بدران أن المعرضون للإصابة بالالتهاب الرئوى هم الفئة المستهدفة للعدوى بفيروس الإنفلونزا وكوفيد-19 إما معاً فى نفس التوقيت أو واحد تلو الآخر، كما أن احتجاز المرضى بالإنفلونزا يعرضهم للإصابة بكورونا من المستشفى، ومن الأفضل عدم اشغال المستشفيات بالإنفلونزا واستنفاذ طاقاتها التي ندخرها لدحر أى تطورات هجومية محتملة للكورونا في الشهور القادمة، كما أن وجود الالتهاب الرئوى بسبب الإنفلونزا يسهل الطريق أمام كوفيد-19 للفتك بالمريض.

وأضح دكتور مجدي بدران أن مرضى حساسية الصدر هم الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا مما يحتم ضرورة الالتزام بعلاج تلك الحساسية خاصة خلال مواسم انتشار الإنفلونزا.