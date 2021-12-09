سعر الريال السعودى اليوم الخميس 9-12-2021 فى البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي، اليوم الخميس، 9 ديسمبر 2021، في البنوك المصرية والعاملة في السوق المصري.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-12-2021

شهد سعر الريال السعودي فى البنك المركزي، اليوم الخميس، استقرار حيث سجل نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع

سعر الريال فى بنك قناة السويس

وشهد سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس، استقرارا فقد سجل نحو 4.14 جنيه للشراء، واستقر 4.20 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي فى بنك البركة

أما سعر الريال السعودي في البنك الأهلي فقد سجل 4.18 جنيه للشراء مقابل 4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال فى بنك البركة

في حين سجل الريال السعودي فى بنك البركة نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.



استقرار الريال السعودي فى بنك القاهرة

كما استقر سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، واستقر الريال السعودي فى بنك بلوم وسجل 4.17 للشراء، و4.20 للبيع.



سعر الريال السعودي فى بنك مصر

وعن سعر الريال السعودي فى بنك مصر، فقد سجل 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال فى بنك الإسكندرية

كما استقر سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية وسجل 4.15 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.



سعر الريال فى بنك كريدي أجريكول اليوم الخميس

وسجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر، نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

استقرار سعر الريال السعودي فى بنك HSBC

وشهد سعر الريال السعودي استقرارا في بنك HSBC، وسجل نحو 4.17 للشراء و 4.20 للبيع.