الخميس 09 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 9-12-2021 فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

استقر سعر الريال السعودي، اليوم الخميس، 9 ديسمبر 2021، في البنوك المصرية والعاملة في السوق المصري.

 

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-12-2021

شهد سعر الريال السعودي فى البنك المركزي، اليوم الخميس، استقرار حيث سجل نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع

 

سعر الريال فى بنك قناة السويس 

وشهد سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس، استقرارا فقد سجل نحو 4.14 جنيه للشراء، واستقر 4.20 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودي فى بنك البركة 

أما سعر الريال السعودي في البنك الأهلي فقد سجل 4.18 جنيه للشراء مقابل 4.18 جنيه للبيع.

 

سعر الريال فى بنك البركة

في حين سجل الريال السعودي فى بنك البركة نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
 

استقرار الريال السعودي فى بنك القاهرة 

كما استقر سعر الريال السعودي في بنك القاهرة  4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، واستقر الريال السعودي فى بنك بلوم وسجل 4.17 للشراء، و4.20 للبيع.

 
سعر الريال السعودي فى بنك مصر

وعن سعر الريال السعودي فى بنك مصر، فقد سجل 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

 

سعر الريال فى بنك الإسكندرية  

كما استقر سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية وسجل 4.15 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.
 

سعر الريال فى بنك كريدي أجريكول اليوم الخميس 

وسجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر، نحو  4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

 

استقرار سعر الريال السعودي فى بنك HSBC

وشهد سعر الريال السعودي استقرارا في بنك HSBC،  وسجل نحو 4.17 للشراء و 4.20 للبيع.

سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي اليوم سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر الريال فى بنك الإسكندرية الريال السعودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

حظر الاحتفالات.. «حزمة إجراءات» حكومية جديدة لمكافحة كورونا

«عارية فى البلكونة».. أهالِى التجمع يطلبون الشرطة لسيدة

تقرير فرنسى يشيد بجهود مصر فى مكافحة التلوث البلاستيكى

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 9-12-2021 فى البنوك المصرية

منى زكى تبهر متابعيها

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 267.21 مليون والوفيات 5 ملايين و574583

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

د. القس صفوت البياضى

يقوم من حفرة يقع فى دحديرة

جلال حمام

دموع الأقوياء.. عنوان النقاء

د. بهي الدين مرسي

الذبحة الصدرية.. ما يجب أن تعرفه

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية «2»

د.محمد شادي

كأن الريح تحته: التطورات تتلاحق فى قطاع النقل المصرى

ماجد حبته

التعليم العالى.. والبحث العلمى

حسين دعسة

حسن البطل قامة ثقافية فلسطينية.. وداعاً

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاز فلسطينية تواجه خطر الطرد من منزلها للاشتباه فى طعنها جارة يهودية

يديعوت أحرونوت: إسرائيل تراقب الإنفاق العسكري لخطط مهاجمة إيران

إنهاء الاحتلال.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطينى ونظيره التونسى