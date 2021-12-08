إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى واستئناف الحركة الملاحية

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، سعت ٢٢٠٠ بعد تحسن الأحوال الجوية.

وذكر بيان الهيئة أنه تمت إعادة الملاحة بعد استقرار الرياح بسرعة من ١٢ لـ ١٥ عقدة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر.

وكانت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، قد أعلنت إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة السادسة والنصف اليوم، نظرًا لسوء الأحوال الجومائية.

وبلغت شدة الرياح ٢٧ عقدة واتجاه الرياح غربية وحالة البحر مضطربة جدًا وتم إيقاف جميع الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.