الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«محلية النواب»: حل مشكلة «سوق العبور» انتصار لدور مجلس النواب الرقابى

النائب محمد عبد الرحمن
النائب محمد عبد الرحمن راضي

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، بحل مشكلة تمليك محلات سوق جملة الخضروات والفاكهة بالعبور، المعروف بإسم "سوق العبور"، خلال 15 يومًا من تاريخه.

واستمر اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لأكثر من 6 ساعات برئاسة السجيني وبحضور ممثلين عن وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة وبعض الجهات التنفيذية لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي بشأن مشكلة تنفيذ تمليك محلات سوق العبور بمحافظة القاهرة.

وسادت حالة من الغضب والاستياء داخل اللجنة وعلى رأسها النائب السجيني خلال مناقشة طلب الإحاطة بسبب عدم تقديم مسئولي المحافظة والوزارة قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن هذه المشكلة في حين قدم النائب محمد عبد الرحمن راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي مقدم طلب الإحاطة صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن حل هذه المشكلة.

وطالب السجيني مسئولي المحافظة والوزارة بالرد على اللجنة بحل هذه المشكلة خلال 15 يوما عقب عرض النائب راضي هذه المستندات، مؤكدا أن هذا التقاعس يثير الغضب والاستياء.

ومن جانبه، شدد النائب محمد عبد الرحمن راضي، على أن هناك حالة من الغضب داخل “سوق العبور” من تقاعس محافظة القاهرة، مشيرً إلى أن القرار يشمل حق امتلاك ملاحق محلات سوق العبور وعددها 88 محلًا والجهات لم تتحرك إلا لتنفيذ عدد قليل مما يثير الدهشة والاستغراب من عدم تنفيذ باقي القرار.

وكشف “راضي” أن اللجنة وأعضاءها وعلى رأسهم النائب أحمد السجيني كانت غاضبة من تصرف الجهات التنفيذية، مؤكدًا أن قرار اللجنة بضرورة الحل خلال 15 يومًا يمثل انتصارًا لدور مجلس النواب الرقابي، لافتًا إلى أن محافظة القاهرة تقول إن من حقها عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء مما أغضب اللجنة والنواب من هذه التصريحات.

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