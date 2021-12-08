الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«حمدلله على السلامة».. ياسمين عبد العزيز تبدأ حكاية أزمتها الصحية

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

 حلّت الفنانة ياسمين عبد العزيز،  ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع على قناة «سي بي سي»، وذلك للتحدث عن كواليس وتفاصيل فترة مرضها. واستقبل جمهور الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة ياسمين عبد  العزيز  بحفاوة كبيرة، وتصفيق حاد.

وقالت الإعلامية منى الشاذلي موجهة حديثها للفنانة ياسمين عبد  العزيز: «حمد لله على السلامة يا جميلة، انتي محكتيش اي حاجة عن فترة مرضك وعايزين نعرف اللي حصل».

استقبل الجمهور في الاستوديو ياسمين عبد العزيز استقبالا حارا بالتصفيق والزغاريد والهتاف، قبل أن تجلس وترد التحية لهم، ثم قالت: "إنت داخلة كده علطول، عايزة تسمعي القصة من الأول؟ منى واخداني على السخن".

 

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