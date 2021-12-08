الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء الدكتور هكتور حجار وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني والوفد المرافق له.


وحرص وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني على زيارة المقر البابوي والالتقاء بقداسة البابا في أولى زياراته الرسمية لمصر.

وأجرى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لقاءات ذات طابع رعوي ودبلوماسي، في المقر البابوي بالقاهرة

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، السفير مارك باريتي، سفير فرنسا الجديد في مصر، الذي حضر للتعارف على قداسة البابا وأيضاً التقى السفير أرتوراس جايليوناس سفير جمهورية ليتوانيا في مصر، الذي حضر للتعارف عقب تسلمه مهامه في مصر منذ ثلاثة أشهر. دار الحوار أثناء اللقاء حول التبادل الشبابي بين كنيسة مصر وكنيسة ليتوانيا.

قداسة البابا تواضروس الثاني هكتور حجار وزير الشؤون الاجتماعية وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني المقر البابوي زياراته الرسمية لمصر البابا تواضروس الثاني

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