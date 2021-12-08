الخميس 09 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب على يد ابن خاله إثر مشاجرة فى أسوان

جثة
جثة

وقعت مشاجرة بين عائلتين بقرية النزل بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، ما أسفر مصرع شاب طعنه أحد أقاربه بسلاح أبيض، وتم إيداع جثمانه بمشرحة إدفو العمومية.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا بوقوع مشاجرة بين عائلتين لديهم صلة قرابة بقرية النزل، ما أسفر عن إصابة شخص منهم لابن خاله بسلاح أبيض بعدة طعنات، ما أدى إلى لفظ شاب يدعي  "أيمن. م. ش" يبلغ من العمر 26 عامًا، أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم نقله إلى مشرحة إدفو العمومية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

اصابة أسوان الإجراءات القانونية سلاح أبيض عائلتين عدة طعنات مركز إدفو جثمان

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وائل لطفي

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