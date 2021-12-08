الذهب يتعثر بينما يبحث المستثمرون عن اتجاه من مجلس الاحتياطى

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الأربعاء، إذ غطى تراجع الدولار على ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما عمد المستثمرون إلى تصفية مراكزهم قبيل بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي ستصدر هذا الأسبوع.

وعند الساعة 1935 بتوقيت جرينتش، بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 1784.90 دولار للأوقية (الأونصة) مرتفعًا 0.05 بالمئة بعد أن تراجع من أعلى مستوى له في الجلسة البالغ 1792.90 دولار.

وسجلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند التسوية 1785.50 دولار للأوقية، بلا تغير إلى حد كبير.

وقال فيليب ستريبل كبير محللي السوق في (بلو لاين فيوتشرز) في شيكاجو "الضغط القوي الذي يتعرض له الذهب يأتي من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، لكن الاتجاه الصعودي للعوائد محدود إلى حد كبير".

وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية وهو ما يقلل جاذبية المعدن النفيس. ومن ناحية أخرى، هبط مؤشر الدولار وهو ما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وقال ستريبل إن الذهب محصور في نطاق بين 1780 دولارًا و1800 دولار للأوقية بانتظار إشارات من مجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي ستصدر يوم الجمعة والتي قد تؤثر على الإطار الزمني لتقليص البنك المركزي الأمريكي لدعمه الاقتصادي قبل اجتماعه القادم للسياسة النقدية في 14 و15 ديسمبر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.18 بالمئة إلى 22.42 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.7% إلى 958.11 دولار واستقر البلاديوم عند 1853.10 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، صباح الأربعاء، مع تراجع الدولار وعائدات السندات الأمريكية وتلقى المعدن النفيس دفعة كملاذ آمن، بسبب التوترات المتعلقة بأوكرانيا مع ترقب بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المنتظرة في وقت لاحق هذا الأسبوع.