الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نجاة مُدرسة من الموت.. سقطت عليها نافذة المدرسة بسبب الرياح بالغربية

اسعاف
اسعاف

تسببت حركة الرياح المحملة بالرمال في  إصابة مدرسة تعمل متطوعة بالحصة بمدرسة الشهيد عبد المهيمن السكري  بزفتى، بمحافظة الغربية، حين سقطت عليها نافذة أحد الصفوف مما أدى إلى إصابتها بجروح بالرأس وارتجاج بالمخ، وتم نقلها بالإسعاف لمستشفى زفتى العام، ونجح طاقم الأطباء في إنقاذها وإيقاف النزيف.

وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة زفتى، بوقوع حادث بسبب حركة الرياح وموجة الطقس السيئ بمدرسة الشهيد عبد المهيمن السكري الاعدادية بزفتى، حيث سقطت شرفة نافذة أحد الصفوف بسبب الرياح على مدرسة شابة من المتطوعات للعمل بالحصة.

وانتقلت مباحث زفتى إلى موقع البلاغ وتم فحص كاميرات المراقبة وتبين سقوط النافذة حال مرور المدرسة الشابة بالفناء، وتم رفع آثارها  ونقل المصابة إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

نجاة مدرسة الموت سقطة عليها شرفة احد الصفوف بسبب الرياح

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