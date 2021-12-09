الخميس 09 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الشخص النرجسى.. كيف يتم تشخيص وعلاج أشهر الاضطرابات النفسية؟

الشخص النرجسي
الشخص النرجسي

غالبًا ما يواجه الأشخاص النرجسيون مشكلة في تكوين علاقات عميقة؛ بسبب افتقارهم إلى التعاطف، والطريقة السطحية التي يخصصون بها قيمة للناس.

فوفقًا لما ذكره الأطباء بموقع " emedicine health"، اضطراب الشخصية النرجسية هو اضطراب في الشخصية يتميز بإحساس العظمة، والحاجة إلى الاهتمام والإعجاب، والعلاقات الشخصية السطحية، ونقص التعاطف، وغالبًا ما يصاحب اضطرابات نفسية أخرى، وقد يكون من الصعب علاجه.

علامات وأعراض للنرجسية

تشمل الأعراض، التي تسمى السمات الأساسية، لاضطراب الشخصية النرجسية ما يلي:

  • العظمة والشعور المبالغ فيه بأهمية الذات.
  • الشعور بالتفوق على الآخرين، وأن المرء يستحق معاملة خاصة.
  • الحاجة المفرطة للإعجاب، ويجب أن يكون مركز الاهتمام.
  • يشعر المرضى بالإهانة وسوء المعاملة والاستنزاف والغضب عند تجاهلهم.
  • تستند العلاقات على سمات السطح وليس الصفات الفريدة للآخرين
  • قدرة محدودة للغاية أو ناقصة تمامًا للاهتمام بالاحتياجات أو التجارب العاطفية للآخرين
  • صعوبة التعلق والتبعية.
  • يعتمد على التغذية الراجعة من البيئة.

كيف يتم تشخيص النرجسية؟

يتم تشخيص اضطراب الشخصية النرجسية باستخدام معايير الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية.

ما هو علاج النرجسية؟

قد يكون علاج اضطراب الشخصية النرجسية صعبًا، ولكن العلاج يمكن أن يساعد في كثير من الأحيان، وتشمل العلاج النفسي الداعم الذي يستخدم تقنيات السلوك النفسي الديناميكي والمعرفي، وغالبًا ما يتم دمجه مع إدارة الأدوية النفسية.

كما أن العلاجات النفسية المنظمة أحد الأساليب للتخلص من النرجسية، بالإضافة إلى العلاج القائم على العقل وتعديل السلوك.

كما يستخدم العلاج المعرفي السلوكي، ونظرية التعلق، والعلاج النفسي الديناميكي لعلاج التصورات السلبية عن الذات والآخرين وموقع الفرد في العالم والتي نشأت في الحياة المبكرة

وأشار الاطباء، إلى أن العلاج السلوكي الجدلي، من أشكال العلاج السلوكي المعرفي الذي يجمع بين العلاج الفردي والعلاج الجماعي.

الشخصية النرجسية الشخص النرجسي اضطرابات نفسية الاضطرابات النفسية العلاقات الشخصية اضطراب الشخصية النرجسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

حظر الاحتفالات.. «حزمة إجراءات» حكومية جديدة لمكافحة كورونا

«عارية فى البلكونة».. أهالِى التجمع يطلبون الشرطة لسيدة

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

الصحة: 909 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و56 حالة وفاة

ياسمين عبدالعزيز تكشف موقفها من مقاضاة الطبيب المتسبب بأزمتها الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

د. القس صفوت البياضى

يقوم من حفرة يقع فى دحديرة

جلال حمام

دموع الأقوياء.. عنوان النقاء

د. بهي الدين مرسي

الذبحة الصدرية.. ما يجب أن تعرفه

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية «2»

د.محمد شادي

كأن الريح تحته: التطورات تتلاحق فى قطاع النقل المصرى

ماجد حبته

التعليم العالى.. والبحث العلمى

حسين دعسة

حسن البطل قامة ثقافية فلسطينية.. وداعاً

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

يديعوت أحرونوت: إسرائيل تراقب الإنفاق العسكري لخطط مهاجمة إيران

إنهاء الاحتلال.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطينى ونظيره التونسى

حاملاً قطع أثرية مصرية: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة غداً