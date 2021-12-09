الشخص النرجسى.. كيف يتم تشخيص وعلاج أشهر الاضطرابات النفسية؟

غالبًا ما يواجه الأشخاص النرجسيون مشكلة في تكوين علاقات عميقة؛ بسبب افتقارهم إلى التعاطف، والطريقة السطحية التي يخصصون بها قيمة للناس.

فوفقًا لما ذكره الأطباء بموقع " emedicine health"، اضطراب الشخصية النرجسية هو اضطراب في الشخصية يتميز بإحساس العظمة، والحاجة إلى الاهتمام والإعجاب، والعلاقات الشخصية السطحية، ونقص التعاطف، وغالبًا ما يصاحب اضطرابات نفسية أخرى، وقد يكون من الصعب علاجه.

علامات وأعراض للنرجسية

تشمل الأعراض، التي تسمى السمات الأساسية، لاضطراب الشخصية النرجسية ما يلي:

العظمة والشعور المبالغ فيه بأهمية الذات.

الشعور بالتفوق على الآخرين، وأن المرء يستحق معاملة خاصة.

الحاجة المفرطة للإعجاب، ويجب أن يكون مركز الاهتمام.

يشعر المرضى بالإهانة وسوء المعاملة والاستنزاف والغضب عند تجاهلهم.

تستند العلاقات على سمات السطح وليس الصفات الفريدة للآخرين

قدرة محدودة للغاية أو ناقصة تمامًا للاهتمام بالاحتياجات أو التجارب العاطفية للآخرين

صعوبة التعلق والتبعية.

يعتمد على التغذية الراجعة من البيئة.

كيف يتم تشخيص النرجسية؟

يتم تشخيص اضطراب الشخصية النرجسية باستخدام معايير الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية.

ما هو علاج النرجسية؟

قد يكون علاج اضطراب الشخصية النرجسية صعبًا، ولكن العلاج يمكن أن يساعد في كثير من الأحيان، وتشمل العلاج النفسي الداعم الذي يستخدم تقنيات السلوك النفسي الديناميكي والمعرفي، وغالبًا ما يتم دمجه مع إدارة الأدوية النفسية.

كما أن العلاجات النفسية المنظمة أحد الأساليب للتخلص من النرجسية، بالإضافة إلى العلاج القائم على العقل وتعديل السلوك.

كما يستخدم العلاج المعرفي السلوكي، ونظرية التعلق، والعلاج النفسي الديناميكي لعلاج التصورات السلبية عن الذات والآخرين وموقع الفرد في العالم والتي نشأت في الحياة المبكرة

وأشار الاطباء، إلى أن العلاج السلوكي الجدلي، من أشكال العلاج السلوكي المعرفي الذي يجمع بين العلاج الفردي والعلاج الجماعي.