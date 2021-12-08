«التعليم العالى»: ندرس مقترحًا يسمح للطالب بالدراسة فى أكثر من مجال

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن المنتدى العالمي للتعليم العالي شارك به عدد كبير من العلماء والخبراء والمختصين من كل دول العالم، مضيفًا أن كل القائمين على الحضور والمشاركين والخبراء أبدوا سعادتهم بالتنظيم والمحاور العلمية التى تطرق لها المؤتمر، حيث تطرق في الجلسة الصباحية عن وظائف المستقبل والجلسة الثانية تناول الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة والخامسة من ناحية التعليم.

وأوضح وزير التعليم العالي، خلال مؤتمر صحفي على هامش تنظيم المنتدى العالمي للتعليم العالي، أن ما يفرق دولة عن أخرى قدرتها على التكيف والتسارع في مواكبة التغيرات التى يشهدها العالم ونستطيع أن نعمل بالتوازى سواء من خلال الجامعات الحكومية العريقة يتم تسخين المناهج الدراسية وإضافة تخصصات جديدة وكثير من البرامج المعنية لوظائف المستقبل، كما نعمل على جامعات جديدة يمكن أن تكون الفرصة فى تشريعاتها وقوانينها مرونة لنحدث تواكبًا مع التغيرات وفي نفس التوقيت حريصون على شراكات مع الجامعات الأهلية وكذلك في الجامعات الدولية وأيضًا شاركت في المعرض وموجود بها كل رؤساء الجامعات التي بها شراكات مع مصر.

وأشار الوزير، إلى أن الجامعات الحكومية كانت ممثلة تمثيلًا مشرفًا وبها كثير من التخصصات الجديدة وتمثيل للجامعات التكنولوجية والجامعات الخاصة والمعرض كان به تصميم من البحث العلمى والمراكز البحثية، وقصدنا أن أمام هذا الجمع من الدول العربية والإفريقية والإسلامية للتعرف على منظومات التعليم المختلفة فى مصر لإحداث نوع من التفاعل والتفاهم للدفع نحو توقيع اتفاقيات مشتركة.

وأكد وزير التعليم العالي، أن المجلس الأعلى للجامعات يدرس مقترحًا يسمح للطالب أن يدرس في أكثر من مجال أثناء فترة دراسته مثل دول العالم وكل الدراسات الآن دراسات بينية وفي النهاية دراسات لخدمة المجتمع وعلى مستوى العلوم المتخصصة ولدينا مدارس stem وتم تحديثها على مستوى العالم.