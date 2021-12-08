الخميس 09 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم العالى»: ندرس مقترحًا يسمح للطالب بالدراسة فى أكثر من مجال

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن المنتدى العالمي للتعليم العالي شارك به عدد كبير من العلماء والخبراء والمختصين من كل دول العالم، مضيفًا أن كل القائمين على الحضور والمشاركين والخبراء أبدوا سعادتهم بالتنظيم والمحاور العلمية التى تطرق لها المؤتمر، حيث تطرق في الجلسة الصباحية عن وظائف المستقبل والجلسة الثانية تناول الاستعداد للثورة الصناعية الرابعة والخامسة من ناحية التعليم.

وأوضح وزير التعليم العالي، خلال مؤتمر صحفي على هامش تنظيم المنتدى العالمي للتعليم العالي، أن ما يفرق دولة عن أخرى قدرتها على التكيف والتسارع في مواكبة التغيرات التى يشهدها العالم ونستطيع أن نعمل بالتوازى سواء من خلال الجامعات الحكومية العريقة يتم تسخين المناهج الدراسية وإضافة تخصصات جديدة وكثير من البرامج المعنية لوظائف المستقبل، كما نعمل على جامعات جديدة يمكن أن تكون الفرصة فى تشريعاتها وقوانينها مرونة لنحدث تواكبًا مع التغيرات وفي نفس التوقيت حريصون على شراكات مع الجامعات الأهلية وكذلك في الجامعات الدولية وأيضًا شاركت في المعرض وموجود بها كل رؤساء الجامعات التي بها شراكات مع مصر.

وأشار الوزير، إلى أن الجامعات الحكومية كانت ممثلة تمثيلًا مشرفًا وبها كثير من التخصصات الجديدة وتمثيل للجامعات التكنولوجية والجامعات الخاصة والمعرض كان به تصميم من البحث العلمى والمراكز البحثية، وقصدنا أن أمام هذا الجمع من الدول العربية والإفريقية والإسلامية للتعرف على منظومات التعليم المختلفة فى مصر لإحداث نوع من التفاعل والتفاهم للدفع نحو توقيع اتفاقيات مشتركة.

وأكد وزير التعليم العالي، أن المجلس الأعلى للجامعات يدرس مقترحًا يسمح للطالب أن يدرس في أكثر من مجال أثناء فترة دراسته مثل دول العالم وكل الدراسات الآن دراسات بينية وفي النهاية دراسات لخدمة المجتمع وعلى مستوى العلوم المتخصصة ولدينا مدارس stem وتم تحديثها على مستوى العالم.

وزير التعليم التعليم العالي وزير التعليم العالي والجامعات الجامعات الحكومية البحث العلمي جامعات جديدة المنتدى العالمي الجامعات الخاصة المناهج الدراسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ميراث الماضى الذى يصلحه الرئيس

الأكثر قراءة

حظر الاحتفالات.. «حزمة إجراءات» حكومية جديدة لمكافحة كورونا

«عارية فى البلكونة».. أهالِى التجمع يطلبون الشرطة لسيدة

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

كنت بموت.. ياسمين عبد العزيز تروى أصعب لحظات مرضها

لأول مرة.. ياسمين عبدالعزيز تكشف تفاصيل المرض الذى عانت منه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

عامل فيها أرسطو

د. القس صفوت البياضى

يقوم من حفرة يقع فى دحديرة

جلال حمام

دموع الأقوياء.. عنوان النقاء

د. بهي الدين مرسي

الذبحة الصدرية.. ما يجب أن تعرفه

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية «2»

د.محمد شادي

كأن الريح تحته: التطورات تتلاحق فى قطاع النقل المصرى

ماجد حبته

التعليم العالى.. والبحث العلمى

حسين دعسة

حسن البطل قامة ثقافية فلسطينية.. وداعاً

صور

مباراة الصدارة.. تعادل مصر والجزائر في صور

عاصفة ترابية تضرب القاهرة

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

يديعوت أحرونوت: إسرائيل تراقب الإنفاق العسكري لخطط مهاجمة إيران

إنهاء الاحتلال.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطينى ونظيره التونسى

حاملاً قطع أثرية مصرية: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة غداً