حبس تاجر مخدرات عثر بحوزته على سلاح ناري وهيروين بالسلام

أمرت نيابة السلام اليوم الأربعاء بحبس تاجر مخدرات ٤ أيام على ذمة التحقيق وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهم وسرعة التحريات واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله.

وأرسلت النيابة المضبوطات إلى المعمل الكيميائي واحرز المحمول والمبلغ المالى والسلاح النارى وأرسلت السلاح إلى المعمل الجنائي.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة مـن ضـبـط أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم حال تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته “سلاح نارى - طلقة نارية - كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,100 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 30 جرام- مبلغ مالى- ميزان حساس- هاتف محمول- مكواة كهربائية - أكياس فارغة”.

اعترفات المتهم

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.