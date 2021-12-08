عزيز الشافعى يعلن موعد طرح أغنية "أنا زعلى"

أعلن الملحن والشاعر الغنائي عزيز الشافعي، عن موعد طرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "أنا زعلي" والتي يتعاون فيها مع كل من المطرب محمد شاهين والمطرب فخراني.

ونشر "عزيز" البوستر الدعائي الخاص للأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليه قائلًا: "أنا زعلي غنوتنا الجديدة.. ديو محمد شاهين وفخراني.. يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 7 م.. كلمات وألحان وإنتاج عزيز الشافعي.. وتوزيع موسيقي محمد شفيق، ومكساج محمد جودة.. يا رب تعجبكم".

ومن المقرر طرح الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب الجمعة المقبل.

قام بكتابة وتلحين أغنية "أنا زعلي" عزيز الشافعي، وتعاون فيها مع كل من الموزع الموسيقي محمد شفيق، ومهندس الصوت محمد جودة، وتعتبر هذه الأغنية تجربة جديدة لعزيز الشافعي في عالم الإنتاج الغنائي.

آخر أعمال عزيز الشافعي الغنائية

وتعاون عزيز الشافعي مع الهضبة عمرو دياب في أغنية "إنت الحظ" والتي حققت نجاحًا كبيرًا في مصر والوطن العربي، حيث تخطت 20 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وتصدر قائمة الأكثر استماعًا على منصة أنغامي الرقمية.

أغنية "إنت الحظ" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي توزيع وسام عبدالمنعم وميكس وديجيتال ماستر أمير محروس، ويستعد عمرو دياب لطرح ألبومه الجديد "عيشني" خلال شهر ديسمبر المقبل، ويواصل الهضبة تسجيل أغنيات ألبومه.

كما تعاون عزيز الشافعي مع النجم عمرو دياب أيضًا في أغنية بعنوان "حلو التغيير" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما، وديجيتال ماستر وميكساج أمير محروس.