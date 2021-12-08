حظر الاحتفالات.. «حزمة إجراءات» حكومية جديدة لمكافحة كورونا

أصدر د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارًا باتخاذ (كل أو بعض) التدابير التالية لمواجهة خطر تفشي كورونا، وتتولى اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية إصدار القرارات.

تضمنت هذه القرارات، تنظيم الاجتماعات العامة وتنظيم أو حظر الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخُضوع لإجراءات الحجر الصّحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو تلقى لقاحات كورونا أو منع استقبال القادمين من بعض الوجهات حسب الحالة الوبائية.

وشملت الإجراءات أيضًا، حظر أو تقييد تقديم بعض المنتجات أو الخدمات ذات الأثر فى تفاقم الحالة الوبائية وتنظيم إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية والسينمات والمسارح ودور الثقافة.

كما شملت تنظيم استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها وإلزام المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية، بما فى ذلك ارتداء الكمامات وتلقى اللقاحات.