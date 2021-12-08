الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: حضور الرئيس لمنتدى البحث العلمي ضمانة للارتقاء بالتعليم الجامعي

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي

أكد عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أن تجربة مصر في مجال التعليم العالي، تؤكد بدون مواربة أن البلاد تسير بخطوات دؤوبة نحو المستقبل، وأن مصر حريصة على تعزيز الاستفادة من التعليم الجامعي، وهذا يتضح من إجمالي عدد الجامعات الجديدة التي تم إنشاؤها من ناحية والحرص على تعزيز وضع البحث العلمي من ناحية ثانية.

وأشار القطامي في تصريحات له، إلى أن إقامة فعاليات المنتدى في مصر في نسخته الثانية بحضور الرئيس السيسي، له أهمية بالغة في الارتقاء بمستقبل العمل، وإعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، والنظر في احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية فى ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة والمتلاحقة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل.

وأكد القطامي أن مصر منذ عدة سنوات، وبتوجيهات من القيادة السياسية، عملت على تغيير نظرة الشباب للعمل وفرص التوظيف المتاحة، من خلال زيادة نشاطات التدريب وفتح كليات جديدة تناسب التخصصات الحديثة سواء كانت تكنولوجية أو في مجال الاتصالات وغيرها.

واختتم عضو مجلس النواب،حديثه قائلًا إن رؤية مصر في مجال تعزيز البحث العلمي رؤية فارقة، تطمح للمستقبل وحضور الرئيس السيسي المنتدى أكبر ضمان لذلك وتأكيد على هذا التوجه.

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