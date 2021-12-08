الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم فى قضية سفاح الإسماعيلية المتهم بذبح مواطن بالشارع غدًا

المتهم
المتهم

تعقد محكمة جنايات الإسماعيلية، غدًا الخميس، جلستها الثالثة للنطق بالحكم في قضية سفاح الإسماعيلية، والمتهم بقتل مواطن ذبحًا، والشروع في قتل 2 آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية.

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين، وعضوية المستشار ولاء َوجدي طاهر، والمستشار ياسر حسني مدبولي، وأحمد سري الجمل، وسكرتارية هيثم عمران قررت في جلستها الأخيرة الإثنين الماضي تأجيل القضية إلى جلسة الغد للنطق بالحكم.

وكانت محكمة استئناف الإسماعيلية تسلمت قرار إحالة المتهم بارتكاب جريمة بشعة هزت الإسماعيلية إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، بعد أن وقع المتهم بارتكاب جريمة قتل شخص ذبحًا في أحد شوارع الإسماعيلية وفصل رأسه عن جسده، وإصابة اثنين آخرين، على قرار إحالته لمحكمة الجنايات من داخل محبسه.

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