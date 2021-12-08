«علاج الإدمان»: مراكز العلاج تغطى كل المحافظات الحدودية

قال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم إسناد "إعداد الخطة العربية لخفض الطلب على الإدمان ومُواجهة مشكلة المخدرات" على مستوى العالم العربي إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع جامعة الدول، موضحًا أن الصندوق انتهى من إعداد المسودة الأولى للخطة، بهدف رصد معدلات انتشار المخدرات بين الفئات الأكثر عرضة للخطر وآليات التصدي للمشكلة، إضافة إلى إنشاء مرصد عربي موحد للوقاية من الاضطرابات الناتجة عن تعاطي المخدرات وعلاجه.

أضاف عثمان، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك تعاونا ثنائيا بين الصندوق والجانب الليبي للمساعدة في هذا المجال، ونقل خبرة الصندوق للجانب الليبي، وأيضا هناك تعاون مع الإمارات التي تستعين بتجربة الصندوق بشكل مستدام داخل شرطة دبي، كذلك التعاون مع كل من دولة العراق والسودان.

وأشار إلى أن الصندوق يغطى معظم المحافظات ومنها الحدودية أسوان ومطروح وأيضًا البحر الأحمر، ويوجد مركز العزيمة ببورسعيد لتغطية المحافظة والمحافظات المحيطة بها، حيث يعمل على توفير العلاج للمواطنين بمنطقة القناة وسيناء.

وعن العمل فى مناطق بديلة العشوائيات، أكد أن دور الصندوق يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي، وتكليف د.نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، لاستهداف شريحة كبيرة انتقلت من المناطق العشوائية إلى مناطق حضارية أقامتها الدولة لتطوير الخصائص السكنية والارتقاء بها.

أوضح أنه تم اكثر من 109 آلاف زيارة ميدانية منذ بداية العام، وتم إنشاء 5 عيادات استفاد منها نحو 6 آلاف مريض، فى 5 مناطق بديلة، كما تم تخصيص يوم لاستقبال السيدات؛ لأن التعامل معهن له طبيعة خاصة ولهن برامج علاجية معينةن وهى طريقة تعمل على تعميمها فى كل المستشفيات التابعة للخط الساخن.