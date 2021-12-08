الخميس 09 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المحكمة تلزم طارق الشناوى وراغدة شلهوب بتعويض 100 ألف جنيه لمعز مسعود

طارق الشناوى
طارق الشناوى

عاقبت محكمة جنح ثالث أكتوبر، الناقد الفنى طارق الشناوي، وراغدة شلهوب مذيعة برنامج نص الكلام بغرامة مالية ١٠٠ ألف جنيه كتعويض مبدئي ومؤقت لمعز مسعود وحلا شيحة، بتهمة سبهما وقذفهما بالقضية رقم ٥٤٤٤ لسنة ٢٠٢١ جنح اكتوبر.

وكان محامي معز مسعود قد أقام جنحة مباشرة ضد طارق الشناوي الناقد الفني وراغدة شلهوب مذيعة برنامج نص الكلام  يتهمهما بتوجيه عبارات السب والقذف له وزوجته حلا شيحة في تصريحات عبر البرنامج ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

معز مسعود راغدة شلهوب قانون العقوبات السب والقذف معز مسعود وحلا شيحة الناقد الفني طارق الشناوي

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