المحكمة تلزم طارق الشناوى وراغدة شلهوب بتعويض 100 ألف جنيه لمعز مسعود

عاقبت محكمة جنح ثالث أكتوبر، الناقد الفنى طارق الشناوي، وراغدة شلهوب مذيعة برنامج نص الكلام بغرامة مالية ١٠٠ ألف جنيه كتعويض مبدئي ومؤقت لمعز مسعود وحلا شيحة، بتهمة سبهما وقذفهما بالقضية رقم ٥٤٤٤ لسنة ٢٠٢١ جنح اكتوبر.

وكان محامي معز مسعود قد أقام جنحة مباشرة ضد طارق الشناوي الناقد الفني وراغدة شلهوب مذيعة برنامج نص الكلام يتهمهما بتوجيه عبارات السب والقذف له وزوجته حلا شيحة في تصريحات عبر البرنامج ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.