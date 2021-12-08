الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سيدة سقطت من أعلى سطح المنزل بالدقهلية بسبب سرعة الرياح

جثة
جثة

لقيت سيدة مصرعها بعد سقوطها أعلى سطح منزلها بناخية مركز ودكرنس، بمحافظة الدقهلية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

حيث تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى دكرنس العام بوصول مديحة عبد الكريم عبد اللطيف 60 سنة دكرنس جثة هامدة ادعاء سقوط من علو وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ.

وصلت المستشفي جثة هامدة، وبسؤال شهود العيان أكدوا بسقوطها من اعلي السطح بسبب الرياح والأحوال الجوية، أدت إلى سقوطها، وتم حفظ الجثه بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الإدارة العامة للمرور الدقهلية الأحوال الجوية سوء الأحوال الجوية العاصفة الترابية محافظة الدقهلية أمن الدقهلية دكرنس جثة هامدة

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