حصاد القوى العاملة: بروتوكول مع الزراعة لرعاية صغار الصيادين والمزارعين

شهد حصاد وزارة القوى العاملة، الأربعاء، عدد من الأحداث حيث شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور السيد القصير، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين في مجال حماية ورعاية العاملين في القطاع الزراعي "صغار الصيادين والمزارعين".

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كما تفقد وزير القوى العاملة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، اختبارات المتقدمين على وظيفتي ملحق عمالي أول وثان، بمكاتب التمثيل العمالي بجدة، والرياض، والأردن، وظيفة ملحق عمالي أول بمكاتب التمثيل العمالي بالكويت، والإمارات، وقطر، والعراق، ولبنان، وإيطاليا، ووظيفة مساعد ملحق إداري بمكتب التمثيل العمالي بالكويت.

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شاركت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في فعاليات احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2021، الندوة التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية تحت عنوان "مكافحة الفساد والعدالة الانتقالية" بمكتبة الإسكندرية.

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ويتابع وزير القوى العاملة، مع مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" (كوفيد - 19)، وذلك بعد استلام المطهرات ومعدات الرش ومهمات الوقاية الشخصية من الوزارة، لتعقيم وتطهير ورش جميع الإدارات والمكاتب المركبات التي تقل العاملين إلى المديريات بجانب السيارات الخاصة بالموظفين.

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ونظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ندوة في شركات الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة بالمحافظة طبقًا للإعلان العالمي لمناهضة العنف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية لنشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها وتمكينها اقتصاديًا.

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وأعلن سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، بتعيين 34 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك ضمن 124 شابًا مسجلين من راغبى العمل، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.

https://www.dostor.org/3649735

من جانبه، قال محمد سالم عبد المالك مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، إن المديرية قامت خلال شهر نوفمبر الماضي، في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا وصحيًا، بصرف 3 منح مولود جديد لـ3 عمال بمبلغ 6000 جنيه، ومنحة زواج بمبلغ 3000 جنيه، ومنحتي وفاة أحد الأقارب بمبلغ 4000 جنيه، فضلاً عن صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ528 عاملاً مسجلاً بالمديرية بإجمالي 264 ألف جنيه.

https://www.dostor.org/3649737