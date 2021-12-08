المغرب: رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة بلجيكا العلاقات الثنائية

بحث رئيس مجلس النواب المغربي، راشيد الطالبي العلمي بالرباط، اليوم الأربعاء، مع فيرونيك بوتي، سفيرة بلجيكا لدى المغرب، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين.

وأفاد بيان لمجلس النواب المغربي بأن السفيرة البلجيكية أشادت، خلال اللقاء، بالعلاقات الجيدة بين الرباط وبروكسيل في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والثقافية.

وأشارت السفيرة البلجيكية إلى أن الوضع الدولي والقاري والتغيرات التي يشهدها العالم، تقتضي تعزيز الشراكات من خلال الانفتاح على آفاق جديدة وتعزيز التعاون مع البلدان التي تربطها علاقات متميزة مع بلجيكا وفي مقدمتها المغرب، من خلال تبادل الأفكار والآراء والنقاش بشأن قضايا ذات أولوية من قبيل التغييرات المناخية والطاقات المتجددة والتحول الرقمي والتنوع والتعدد اللغوي والثقافي والهجرة واللامركزية مؤكدة على أهمية البرلمانات والتعاون بينها لتبادل الخبرات وتقاسم التجارب.

وأضاف البيان، بأن رئيس مجلس النواب المغربي أشاد بالمستوى المتميز للعلاقات المغربية البلجيكية، وخاصة العلاقات البرلمانية بين البلدين، مشيرا إلى أن مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية البلجيكية تعد نموذجا ناجحا للديبلوماسية البرلمانية.