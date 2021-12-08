الاحتلال يعتدى على أهالى الشيخ جراح لتصديهم للمستوطنين

قال شهود عيان في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، مساء اليوم الأربعاء، إن جنود الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا بالضرب على سكان الحي المُهددين بالطرد، وذلك لتصديهم لمُستوطنين ومنعهم من اقتحام الحي.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني بالقدس، في بيان صحفي، إن طواقمه تعاملت مع أربع إصابات بغاز الفلفل في الحي، جراء اعتداء قوات الاحتلال على مجموعة من الشبان.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت المداخل المؤدية إلى الحي، ومنعت المتضامنين مع أهله والصحفيين من دخوله ودققت في هوياتهم.

وكثفت قوات الاحتلال من انتشارها وحواجزها في الحي، وأغلقت المداخل المؤدية إليه، وحاولت طرد المتضامنين الذي جاءوا تلبيةً لدعوات أطلقها نشطاء مقدسيون للتصدي لمسيرة استفزازية للمستوطنين داخل الحي.

ووصلت مسيرة المستوطنين الاستفزازية إلى الحي تحت حماية من شرطة الاحتلال، واقتحم عدد منهم بناية سكنية في الحي، وبعد أن رد الأهالي عليهم بالتكبيرات، اقتحمت قوات الاحتلال البناية واعتدت على سكانها بشكل همجي.

وكانت طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، المُجتمع الدولي باحترام التزاماته واتخاذ خطوات عملية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، والضغط على دولة الاحتلال لتمكين لجنة التحقيق الأممية الدائمة التي أقرها مجلس حقوق الإنسان من ممارسة مهامها على أرض الواقع وبكامل حريتها.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن ما كشف عنه الإعلام العبري بشأن إنشاء تنظيم إرهابي يهودي سرّي يخطط لمهاجمة الفلسطينيين، ويتدرب على عمليات طعن إرهابية ورش غاز الفلفل، يعكس الثقافة السياسية التي تسيطر على مفاصل الحكم في إسرائيل، خاصة في تعاملها مع الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وممتلكاته.

واستنكرت الوزارة عمليات الهدم والتجريف المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة، ومنع سلطات الاحتلال أعمال الترميم في الحرم الإبراهيمي، ولعدد من المنازل في البلدة القديمة في الخليل، وكذلك الاعتقالات الجماعية التي تتم بشكل يومي، والتي تطال العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني بمن فيهم الأطفال والقصر والنساء.