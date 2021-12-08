الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«التعليم العالى»: الإعلان قريبًا عن تفاصيل الـ100 منحة للدول الإسلامية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن حضور الرئيس السيسي، اليوم في المنتدى العالمى للتعليم العالى، مؤكدا أن الرئيس يدعمنا بحضوره فى المنتدى.

أضاف عبدالغفار، في المؤتمر الصحفي المنعقد، الآن، على هامش المنتدى العالمى للتعليم العالي، حول تفاصيل تنفيذ تكليف الرئيس السيسى وتوجيه بإنشاء صندوق لصالح دعم منظومة التعليم لدول العالم الإسلامي بمنظمة الإيسيسكو، أن المنظمة سعدت بمقترح الرئيس وبدأت تشكيل لجان داخلية لدراسة كيفية تطبيق الصندوق وخلال مناقشات غدًا مع المؤتمر العام سيتم التطرق له، وبعد أيام من انتهاء المؤتمر سنعمل على وضع آلية تنفيذ الصندوق كإنشاءات وخلاف ذلك.

أوضح وزير التعليم العالى أنه على المستوى الداخلي الرئيس السيسي طلب وضع ضوابط الـ100 منحة التى أعلن عنها الرئيس خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي للتعليم العالي، كما طلب وضع كيفية الإعلان عنها وبعد انتهاء المؤتمر سيتم العمل على إعلان تفاصيلها على الدول الإسلامية بالكامل.

وأعلن وزير التعليم العالي في إطار تنظيم فعاليات النسخة الثانية من المُنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS)، بعنوان (رؤية المستقبل) يشهد المنتدى إقامة منصة حوار للشباب "Youth Talks Dome". 

وتأتي أهمية منصة حوار الشباب في مناقشتها عدة موضوعات مهمة منها (الإرشاد الوظيفي، والتدريب وبناء العلاقات وتمكين الشباب، وبناء القدرات، وتطوير المهارات القيادية، وريادة الأعمال، وكيفية التغلب على التحديات) وغيرها من المهارات الضرورية المطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وتُمثل منصة الشباب "نقطة تجمُع" لأكثر من 6000 شاب وفتاة من مُختلف المحافظات؛ للاستفادة من الخبرات والتجارب المُقدمة من قبل رواد الأعمال ومديري كبرى الشركات العالمية، وأصحاب الكفاءات في التخصصات المُختلفة.

وسيتم تنظيم مُسابقة لعرض الابتكارات والأفكار المُختلفة المُقدمة من قبل رواد الأعمال من الشباب، في مختلف المجالات العلمية، مُمثلين عن مختلف الجامعات المصرية، كما سيتم تقديم جائزة لأفضل فكرة وابتكار.

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