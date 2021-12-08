د. محمد الباز يكتب: مغالطات غير منطقية في رخصة السجائر الجديدة.. والسؤال: مَن المستفيد؟

على هامش حملة مريبة تستهدف مناخ الاستثمار فى مصر

هل يمكن أن يقول لنا إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان والسجائر بلسان مَن يتحدث؟

ولماذا يهاجم الحكومة فى قنوات غير مصرية؟ ولماذا يطلق الشائعات والأكاذيب حول الحكومة؟

فى أغسطس الماضى دخلت إلى ساحة الصراع الكبير على رخصة السجائر الجديدة التى طرحتها هيئة التنمية الصناعية على المستثمرين، وهى الرخصة التى خاطبت بها الهيئة أربع شركات عاملة فى السوق المصرية، تقدمت واحدة منها، وتلكأت الشركات الثلاث الأخرى، وقلت نصًا إن ما تفعله الشركات الثلاث من تعطيل يبدو متعمدًا لا يهدف إلّا لتعطيل عجلة الاستثمار فى مصر.

وقتها كانت الحكومة قد استجابت للمرة الثانية للشركات الثلاث، التى طلبت فى المرة الأولى تأجيل طرح المزايدة من أبريل إلى أغسطس لتنتهى من العرض الفنى ولتتمكن من تكوين تحالفات، وعندما جاء الموعد فى أغسطس عادت الشركات الثلاث بحجج جديدة وطلبت التأجيل إلى ديسمبر، وهو ما استجابت له الحكومة رغم أن الشركات الثلاث لم تقدم ما يُقنع أحدًا بحججها ومبرراتها.

وعندما جاء ديسمبر وطرحت هيئة التنمية الصناعية كراسة الشروط من جديد لرخصة السجائر، وحددت أبريل المقبل للبت فى الأمر وجدت حملة أعتقد أنها ممنهجة، ليست من الشركات الثلاث ولكن ممن تستخدمهم وتدفعهم إلى وسائل الإعلام لتشويه ما يجرى على الأرض، وكأن هناك من يريد ألا تذهب الرخصة للشركة الرابعة بالتحديد هذا إذا تحدثنا بحسن نية، أما إذا تخلينا عن حسن النية، فسيكون من الصعب أن نتصور أن ما يحدث حرب على الاستثمار فى مصر.

من بين الأصوات التى خرجت لتهيل التراب على ما يجرى، وجدت إبراهيم إمبابى.

وإبراهيم إمبابى، لمن لا يعرفه، هو رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، الذى دار على القنوات الفضائية رافضًا ومنتقدًا طرح رخصة السجائر، معلقًا بما يراه منطقيًا، رغم أنه يبتعد تمامًا عن المنطق فيما يقوله.

تعاملت بحياد شديد مع ما قاله إبراهيم إمبابى للقنوات المصرية، لكننى تعجبت مما فعله عندما قبل أن يتحدث لقناة غير مصرية، وكان فيما قاله تجاوزًا تامًا، لا أعرف كيف سمح لنفسه به، لكن هذه قضية أخرى يمكن أن يأتى وقتها فيما بعد.

من المهم هنا أن نتوقف قليلًا عند المغالطات غير المنطقية التى يرددها إبراهيم إمبابى، ومَن يقفون خلف هذه الرؤية ويدعمونها.

المغالطة الأولى التى وقع فيها إبراهيم إمبابى كانت فيما قاله بأن كراسة الشروط المطروحة تعتبر نوعًا من الطبطبة على المستثمرين، وهو كلام غريب، التعبير نفسه فيه تجاوز، فالدولة التى تسعى إلى الاستثمار من الطبيعى أن تقدم تسهيلات للمستثمرين، حتى تجذبهم إليها، لكن التسهيلات لا تعنى أبدًا طبطبة أو مجاملة، وإلا فإنه يتهم بذلك الحكومة وهيئة التنمية الصناعية بأنها تجامل وتحابى على حساب البلد.

المغالطة الثانية، وهى فيما ادعاه إمبابى من أن كراسة الشروط التى من المفروض تدفع المستثمر إلى أن يدفع أموالًا للدولة، تجعله يحصل منها على أموال، وهو أمر غريب، ولا أعرف كيف فهمه أو توصل إليه.

من شروط حصول أى شركة على الرخصة أن تخصص نسبة ٢٤ بالمائة للشركة الشرقية للدخان، وهى نسبة لا تدفع الشركة الشرقية لها أى مقابل، بل ستحصل عليها مجانًا، وإذا ما أرادت الشرقية أن تشارك فى الاستثمار، فمن الطبيعى أن تشارك الشركة الفائزة بالرخصة، وعليه فلن تأخذ من أموال الشعب لتعطى المستثمر، بل ستكون شريكة معه فى الإنتاج والتسويق والتصدير، هذا إذا أرادت.

ما لا يعرفه إبراهيم إمبابى، أو أنه يعرفه ويتنكر له لحاجة فى نفسه، أن الشركة التى تقدمت فى المرتين السابقتين للحصول على الرخصة، ولا تزال فرصها الأوفر الآن، كانت تقوم بتصنيع السجائر المارلبورو فى مصانع الشرقية للدخان، ومن الطبيعى عندما تبنى مصانعها الجديدة، أنها ستقوم بالإنتاج لنفسها، وهو ما يجعل هناك خطوط إنتاج فى الشرقية معطلة، لكن الشركة عرضت على الشرقية أنها يمكن أن تشترى منها هذه الخطوط بالسعر الذى تحدده، ومعنى ذلك أن هناك مكاسب مضمونة للشرقية للدخان فى كل الحالات.

المغالطة الثالثة كانت فيما يدعيه أصحاب الشركات الثلاث ومعهم إبراهيم إمبابى، من أن الرخصة الجديدة تم تفصيل كراسة شروطها على شركة بعينها.

وهنا لا بد أن نتوقف، لأن ما يقولونه هو الكذب إن لم يكن الإفك بعينه.

فعندما نتتبع سير الأحداث، سنجد أن هناك شركة جادة و٣ شركات تقوم بالمراوغة لا أكثر، ولو كانت كراسة الشروط تم تفصيلها على شركة بعينها، فما الذى يجعل الحكومة تستجيب لطلبات الشركات الثلاث بالتأجيل أكثر من مرة، بل تعدل فى الكراسة بما يراه المنافسون للشركة الجادة.

ومن الآخر إذا كان تم تفصيل كراسة الشروط على شركة بعينها، فلماذا لم تتجاهل الحكومة الاعتراضات، وتمنح الشركة الرخصة، على الأقل لأنها التزمت وتقدمت بعرضها الفنى وعرضها المالى فى المرتين السابقتين؟ فى حين لم تتقدم الشركات الثلاث بشىء، بما يعنى أنها غير مهتمة إلا بتعطيل الأمر، فهى غير قادرة على المنافسة، فلا أقل بالنسبة لها من أن تحرم المنافسين من أن يحصلوا على ما يستحقون.

ما يقال هنا فيه اتهام صريح للحكومة.

ولا أدرى لماذا لا تخرج الحكومة وترد على هذا الكلام؟

بل لماذا تصمت هيئة التنمية الصناعية وهى تسمع وترى ما يقال عن عملها المباشر؟

الصمت لن يُجدى، بل سيترك المجال العام نهبًا للشائعات التى لن تكون فى صالح مناخ الاستثمار فى مصر أبدًا.

المغالطة الرابعة التى لا بد من أن تخرج الحكومة وبشكل رسمى للرد عليها، هى أنه لا بد من تقسيم الرخصة إلى ثلاث، رخصة للسجائر التقليدية، وثانية للسجائر المسخنة، وثالثة للسجائر الإلكترونية، فى ادعاء لا يستند إلى منطق أو واقع أو حسابات اقتصادية دقيقة من أن هذه الرخص الثلاث يمكن أن تعود على الدولة بمليار دولار.

والسؤال هنا: فهل لو افترضنا أن الرخصة تم تقسيمها إلى ثلاث رخص، فهل يمكن أن تقبل أى شركة من الشركات الثلاث للحصول على إحداها، أم أنهم يروجون ذلك فقط لإفساد الحالة كلها على الجميع، أغلب الظن أنه لو تم التقسيم فلن تتقدم أى شركة من الشركات الثلاث، وهو ما يجعلنا ننظر إلى الأمر بريبة شديدة لن يبددها إلا حديث حكومى واضح وصريح عما يحدث.

المغالطة الخامسة ولا أدرى كيف وقع فيها إمبابى.. إنه قال إن الرخصة بهذا الشكل تمثل صورة من صور احتكار القطاع الخاص، وهو تعبير جديد تمامًا لا أعرف كيف توصل إليه وكيف صكه؟ ولا تفسير لدىَّ إلا أنه لا يعرف أن أى شركة من شركات القطاع الخاص يمكنها أن تتقدم للحصول على رخصة، فالأمر ليس مقصورًا ولا مقتصرًا على كيان بعينه، وهو ما يدعونى إلى مطالبة رئيس شعبة الدخان والسجائر لمراجعة معلوماته.

كنت أتمنى ألا أعود مرة أخرى إلى الحديث، كنت أتمنى أن يكون هناك حسم ووضوح فى طرح الرخصة الثالثة، حتى لا تنمو الشائعات، وتتحول أرض الاستثمار إلى تربة خصبة تنمو فيها الأكاذيب وتدور حروب البيزنس القذرة.

يحلو للبعض أن يسمى الرخصة بـ«الرخصة الحائرة»... رغم أن الاسم الصحيح لها هو «الرخصة المحاصرة»، لأن هناك من يصر على أن يحاصرها، ورغم أنهم لا يقدرون عليها أو يتقدمون لها، لكنهم يعملون بكل قوتهم على أن تفسد، حتى لو كان هذا على حساب هذا الوطن وعلى حساب حلمه فى الاستثمار.