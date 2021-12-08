ضبط عاطل بحوزته 58 طربة حشيش في البحر الأحمر

تمكنت مباحث قسم شرطة سفاجا بالبحر الأحمر من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش، أثناء مروره على كمين الكيلو 5 بمدينة سفاجا مستقلا سيارة أجرة قادمة من محافظة قنا.

تلقى اللواء محي سلامة، مساعد وزير الداخلية، لأمن البحر الأحمر، إخطارا من المقدم مصطفي عكاشة، رئيس مباحث قسم شرطة سفاجا، بتمكن النقيب أحمد الزوان، معاون مباحث القسم من ضبط 58 طربة حشيش بحوزة عاطل أثناء استقلاله سيارة أجرة ومروره على كمين الكيلو 5 .

وبالفحص تبين أن الكمية المضبوطة تزن 5 كيلو و800 جرام من الحشيش المخدر، والمتهم حاول المرور بها لتوزيعها علي عملائه بمدينة الغردقة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.