«أحد أبطال أصحاب الهمم».. تعيين إيناس الجبالي في نادي كفر سعد بدمياط

خاطب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، محمود أبو زهرة وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، بخصوص تعيين البطلة إيناس عبد العال الجبالي بطلة الجمهورية في رفع الأثقال بنادي كفر سعد الرياضي أثناء احتفالية قادرون باختلاف تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمكافأة شهرية ابتداء من ديسمبر المقبل.

ونظم لقاء، اليوم الأربعاء، لاستقبالها بحضور كلا من محمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، وأسامة خليفة وكيل المديرية للشباب، وغادة الجابري مدير إدارة الشباب ومسؤول مكتب ذوي القدرات والهمم بالمديرية‏، ومصطفى عبد الباري نائب رئيس مجلس إدارة نادي كفر سعد، ‏والبطلة إيناس عبد العال الجبالي، ‏والكاتبن محمد تومه.

‏ومن المقرر أن يتم عمل عضوية بالنادي لذوي القدرات والهمم مجانية واستلام الكارنيهات باسم قادرون باختلاف.