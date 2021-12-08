«تمنى مقابلة الخطيب».. الأهلي يستقبل طفل الدقهلية محمود «محارب السرطان»

استقبل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الطفل هشام علاء محمود "محارب السرطان"11 سنة تلميذ بالصف السادس الابتدائي، ابن مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، والذي أعلن عن أمنيته بمقابلة الخطيب عقب حضوره مباراة الأهلي وغزل المحلة على ملعب الأخير بالجولة الخامسة للدوري والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف لهدفين، وشهد اللقاء هتافات من جماهير المحلة تشجيعًا للطفل هشام علاء محارب السرطان.

ووجه الخطيب الدعوة للطفل لزيارة النادي الأهلي، وحضر اللقاء كل من وليد السعيد مدير العلاقات العامة بمركز الأورام بجامعة المنصورة، وسالي عرفة منسقة الزيارة، والمهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي.

ووعد الخطيب بزيارة قريبة لأطفال مركز الأورام بجامعة المنصورة.

وفي نهاية الزيارة قدم وليد السعيد مدير العلاقات العامة بمركز الأورام درع المركز للخطيب لتلبيته أمنية الطفل هشام.