أبومازن يمنح نظيره التونسى القلادة الكبرى لدولة فلسطين

منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، الرئيس التونسي قيس سعيد القلادة الكبرى لدولة فلسطين تقديرًا لمواقفه الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة حقوقه المشروعة وتعزيزه لعلاقات الأخوة الفلسطينية-التونسية وتثمينًا لمكانته على المستويات العربية والدولية ولقيادته الحكيمة لتونس في ظل التحديات التي تواجهها.

جاء ذلك حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية خلال لقاء الرئيس الفلسطيني الذي يقوم بزيارة رسمية لتونس مع نظيره التونسي بقصر قرطاج، حيث تناول الرئيسان بحث علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين وأفق تدعيمها وتنويعها.

كما تم التطرق الرئيسان -خلال لقائهما- إلى آخر المستجدات في القضية الفلسطينية، وتبادلا وجهات النظر بخصوص مسائل إقليمية ودولية أخرى.

ومن جانبه، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، أهمية وحدة الصف الفلسطيني لأن انقسام الصف يؤدي إلى إضعاف العمل من أجل تحرير فلسطين، معربًا عن أمله في أن تتحقق هذه الوحدة ليكون الموقف أقوى.

وحذر «سعيد»، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفلسطيني محمود عباس بتونس اليوم، من الأخطار التي تتهدد الأمة والقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن أبرزها هو الخطر الداخلي وليس القادم من الخارج، ومؤكدًا على أهمية الوحدة داخل الصف الفلسطيني حيث إن أي خلاف مفتعل لن يخدم إلا الاحتلال.

وقال الرئيس التونسي، إنه ليست هناك مشكلة مع اليهود ولكن المشكلة مع الاحتلال، وتوجه إلى العالم كله والإنسانية جمعاء بأنه قد آن الأوان لرفع الظلم عن الفلسطينيين والذي استمر لأكثر من قرن، معربًا عن يقينه من أن الوحدة بين كل فصائل المقاومة هي التي يمكن أن تمهد الطريق إلى تحرير فلسطين دون أي تدخل في القرار الفلسطيني.

ولفت إلى أن الحق الفلسطيني هو حق مشروع بكل المقاييس وحتى بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والتوصيات الصادرة عن الجمعية العامة ويجب احترام جميع هذه القرارات.

وحول العلاقات الثنائية، قال سعيد إنه سيتم العمل من أجل تطويرها في كافة المجالات حتى وإن كانت تونس دولة محدودة الإمكانيات.