الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تسجل 115 إصابة بمتحور أوميكرون

أوميكرون
أوميكرون

ذكرت وكالة الأمن الصحي البريطانية، اليوم الأربعاء، أن بريطانيا سجلت 115 حالة إصابة مؤكدة جديدة بمتحور (أوميكرون) من فيروس (كورونا) المسبب لمرض (كوفيد- 19)، ما رفع العدد الإجمالي للحالات في المملكة المتحدة إلى 448.
وأضافت الوكالة أنه من بين 115 حالة جديدة، تم تأكيد 72 حالة في إنجلترا و28 في اسكتلندا وواحدة في ويلز، حسبما نقلت صحيفة (ذا جارديان) البريطانية.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء إن المتحور الجديد أوميكرون ينتشر أسرع من أي متحور آخر ظهر حتى الآن لفيروس كورونا، وحث البريطانيين على تلقي جرعات لقاح معززة.

وأضاف جونسون للمشرعين "لدينا الآن، متحور أوميكرون، متحور ينتشر أسرع بكثير من أي متحور رأيناه من قبل وهذا ما نحتاجه... للتركيز عليه، لذلك أطالب الجميع بالتوجه لتلقي جرعة لقاح معززة بمجرد استدعائهم لذلك".

وكانت ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة سيتمكنون من الحجز، للحصول على جرعة لقاح كوفيد المعززة اليوم، إذ قللت هيئة خدمات الصحة البريطانية من وقت التأهيل لهذه الجرعة من ستة أشهر بعد جرعة ثانية ليصبح ثلاثة أشهر.

وقالت الصحيفة، في تقرير عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن كل شخص بالغ، يبلغ من العمر 40 عامًا أو أكثر، وجميع الفئات المعرضة للخطر سيتمكنون من الحصول على جرعة لقاح كوفيد المعززة، بعد ثلاثة أشهر من الجرعة الثانية حيث يتوسع برنامج اللقاح بشكل كبير اليوم.

ونسبت الصحيفة إلى مسئولين قولهم الليلة الماضية، إنه سيتم تحديث نظام الحجز عبر الإنترنت، للقاحات في الصباح وسيتم تحديث التفاصيل على مدار اليوم، وسيتمكن حوالي سبعة ملايين شخص في إنجلترا وحدها من حجز المواعيد لمدة تصل إلى شهر مقدمًا - بعد شهرين من الجرعة الثانية - كجزء من دفعة جرعات التعزيز التي تأتي وسط قلق متزايد بشأن متغير أوميكرون، إذ أظهرت الأرقام الرسمية أنه تم الإبلاغ عن 101 حالة مؤكدة أخرى لهذا المتغير في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مما رفع العدد الإجمالي إلى 437.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في إطار مواجهة التهديد المتزايد الذي يشكله أوميكرون، رأت الرئيسة التنفيذية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا أماندا بريتشارد، أنه حتى لو كانت اللقاحات الحالية تعمل بشكل أقل فعالية ضد المتغير الجديد، فمن الممكن أنها ستظل تقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة والاستشفاء والوفاة.

وأضافت: "هناك الكثير الذي لا نعرفه عن متغير أوميكرون لكن الخبراء يعتقدون أنه حتى لو كانت اللقاحات الحالية أقل فاعلية، فإنها ستوفر الحماية، لذلك أود أن أحث أي شخص مؤهل للتقدم من أجل الجرعة في أقرب وقت ممكن ومواصلة التحقق من المواعيد في منطقتهم".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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