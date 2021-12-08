انتظام الدراسة في جميع مدارس الإسكندرية غداً

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، انتظام الدراسة غداً الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، وفقاً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقال محافظ الإسكندرية إن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع القطاعات الخدمية والحيوية في متابعة لحظية تحسباً لأي تقلبات مناخية مفاجئة، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين.

كانت محافظة الإسكندرية، تعرضت اليوم، لأمطار غزيرة، ورياح شديدة، حيث اجتاح الطقس السيئ، والعاصفة الترابية المدينة الساحلية، بالتزامن مع توقعات الأرصاد الجوية، ما أدى إلى تعطيل الدراسة بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة.

وشهدت سواحل المدينة ارتفاع أمواج البحر والتي تخطت 6 أمتار، والذي نتج عنه انحسار في المساحة الرملية بشواطئ شرق الإسكندرية، ما أدى لوصول الأمواج حتى سور الكورنيش.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، للتعامل مع الطقس السيئ الذي ضرب المدينة، ونشرت شركة الصرف الصحي البدالات وسيارات شفط المياه والتدخل السريع يجميع النقاط الساخنة.