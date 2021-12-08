تباين فى الإصابات اليومية بـ«كورونا» بعدة دول عربية

أظهرت بيانات وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم، تباينا في الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الأخيرة.



ففي البحرين، سجلت وزارة الصحة 38 إصابة جديدة، كما سجلت شفاء 17 حالة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 276 ألفا و165 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند حاجز 1394 حالة عقب تسجيل صفر وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس.



وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 69 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 742 ألفا و507 إصابات، كما سجلت 89 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 737 ألفا و 570 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند حاجز 2149 حالة، وذلك عقب تسجيل صفر وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس .



وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 46 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 550 ألفا و43 إصابة، كما سجلت شفاء 64 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 539 ألفا و205 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 8 آلاف و849 حالة، وذلك عقب وفاة حالتين جديدتين جراء الإصابة بالفيروس.



وفي العراق سجلت وزارة الصحة 606 إصابات جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 2 مليون و 86 ألفا و192 حالة، كما سجلت شفاء 744 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 2 مليون و52 ألفا و656 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 23 ألفا و931 حالة، وذلك بعد تسجيل 12 حالة وفاة جديدة .



وفي فلسطين، سجلت وزارة الصحة 3 وفيات و319 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 335 حالة جديدة، مشيرة إلي أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.الة وفاة واحدة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وحالتان في الخليل جنوب الضفة الغربية.



وفي الأردن، سجلت وزارة الصحة 5 آلاف و180 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 993 ألفا و339 إصابة، كما سجلت شفاء 4 آلاف و283 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 916 ألفا و406 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا 11 ألفا و850 حالة، وذلك عقب تسجيل 33 حالة وفاة جديدة .



وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة،145 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلي 950 ألفا و946 إصابة، كما سجلت شفاء 242 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 933 ألفا و658 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاةجراء الإصابة بالفيروس 14 الفا و792 حالة، وذلك عقب تسجيل أربع وفيات جديدة .