الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«هل يجب على الزوجة الإنفاق على أبنائها؟» الإفتاء تُجيب

دار الافتاء
دار الافتاء

تلقت دار الإفتاء خلال البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تساؤلًا قالت صاحبته: تركنى زوجى بدون نفقة وسافر، وأنا موظفة وحالتي المالية ميسورة، فهل أنا ملزمة بنفقة أولادي؟ وهل يحق لي الرجوع عليه بما أنفقته أم لا؟

من جانبها، قالت الإفتاء:" إن ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءًا وقضاءًا أنه يجب على الأم ما دامت ميسرةً أن تنفق من مالها الخاص على نفسها وعلى أولادها الصغار فيما يحتاجونه من"طعام، وملبس، ومسكن، وعلاج، وتعليم، وغير ذلك"، وبحسب العرف لأمثالهم على مثل الزوج وحالته، ويصير ذلك دينًا في ذمَّة الزوج يُرجَع به عليه ويستوفى منه ولو بعد حين.

ويشار إلى أن النفقة من المسائل التي تحظى باهتمام كبير من رواد التواصل الاجتماعي"فيسبوك" سواء النفقة على الأولاد أو نفقة الأب على بنته متعسرة الحال، وكافة ما يتعلق بهذا الأمور من الفتاوى اليومية المعاصرة.

وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر «107»، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

لدار الإفتاء الأم ذم ة الزوج النفقة طريقة التواصل مع دار الإفتاء حكم النفقة على الأولاد الشرع الحنيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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