الخميس 09 ديسمبر 2021
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تقارير ومتابعات

طبيب عيون: يجب حماية قرنية العين من الأتربة بالقطرة وترطيبها باستمرار

العين
العين

تزامنا مع موجة الطقس السيئ التي ضربت جميع أنحاء الجمهورية وانتشار العواصف والأتربة، يعاني العديد من المواطنين من الحساسية بمختلف أشكالها ما يؤدي لحدوث مضاعفات خطيرة؛ لذلك تواصلت "الدستور" مع دكتور إيهاب حافظ استشاري طب وجراحة العيون والليزك لمعرفة النصائح التي يجب تقديمها للمواطنين وكيفية تفادي مخاطر الأتربة.

وقال تادكتور إيهاب حافظ  إنه في ظل هذه التقلبات الجوية على جميع المصابين بحساسية العيون الحفاظ علي أعينهم والالتزام بالنظافة الشخصية وعدم ملامسة العين أبدا لاعتبارها أكثر جزء في جسد الإنسان يجب حمايته ولأن قرنية العين تعتبر جزء رقيق لأبعد الحدود، ويجب تعقيم اليدين باستمرار باستخدام المياه والصابون من وقت لآخر.

كما أشار إلى ضرورة ترطيب العين بشكل دوري عن طريق وضع قطرات طبية معقمة، في حالة وجود إحمرار بداخل العين، وال‘صابة بالاتهابات، مع الالتزام باستشارة الطبيب المختص.

وأكد حافظ ضرورة ارتداء النظارة الشمسية للمصابين بحساسية العيون في ظل هذه العواصف الترابية لحماية العين من الإصابة في حال نزولهم من المنزل.

عدم استخدام العدسات اللاصقة

وحذر من وضع العدسات اللاصقة فى العاصفة الترابية، لأنها تؤدي إلى التهابات العين.

وذكر حافظ بعض النصائح للمواطنين يجب الالتزام بها للحفاظ على سلامة أعينهم وهي كالآتي:

- الاستمرار الدائم على غسل العين بالماء الدافيء عند الخروج في طقس محمل بالاتربة.

- الالتزام بعمل كمادات دافيء علي العين.

- استخدام قطرة مرطبة للعين.

- يجب الإبتعاد عن اي روائح عطرية تؤدي الي حدوث حالة من حرقان العين.

- كمادات الشاي تخفف من حرقان العين والحكه وتقلل الاحمرار.

- كما نصح بعدم مغادرة المنزل والنزول بالشوارع، لتجنب العواصف الترابية.

- كما نصح الفتيات بعدم وضع اي نوع من المكياج داخل أعينهم لتجنب الحساسية والاحمرار.

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