الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«كنت بترعش».. نجوى فؤاد تروي كيف كان البرد سببا في نجاحها

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد

تحدثت الراقصة الكبيرة نجوى فؤاد عن البرد والأمطار في حياتها، في لقاء معها نشر على صفحات مجلة الموعد، وكشفت خلاله كيف كان البرد سببا في ابتكارها لرقصة جديدة أدخلت فيها رعشة البرد، وأنها تستفيد من كل ما يجد من أحداث وما يمر بها من ظروف.

وأكملت فؤاد عن حادث آخر بسبب الأمطار وكيف كانت سببا في تأخرها عن حفل ما لمدة أربع ساعات كاملة، تقول: "الرعشة التي اشتهرت بها في معظم رقصاتي والتي كانت من أكبر أسباب نجاحي كراقصة لم تكن رعشة طبييعية أبدا وإنما كانت بسبب البرد، فقد رقصت أمام الجمهور في كازينو صحاري سيتي في ليلة شديدة البرودة وصعدت إلى "البيست"وما كدت أعتليه حتى شعرت ببرد قارس وكانني أقف على لوح من الثلج".

وأضافت نجوى فؤاد: “وحين بدأت وصلتي الراقصة كنت أرتجف بقوة، وجسدي ترتعش فيه كل ذرة، وإذا بالجمهور يصفق طويلا فقد أعجب بهذه الرعشة اللإرادية، ومنذ ذلك اليوم أخذت أدرب نفسي على هذه الرعشة حتى أصبحت الىن شيئا طبيعيا في رقصي”.

وأكملت: “ولي مع المطر قصة اخرى، فأذكر أنني كان يجب علي ان أذهب لحفل ما، ولكن ظروفي اضطرتني إلى الذهاب إلى الكوافير متأخرة عن الوقت الذي حدده الكوافير لي، وكان معنى هذا أن أتأخر ساعة عن الحفل، وما كدت أخرج من محل الكوافير حتى انهال المطر فجأة على رأسي فأفسد كل ما كان الكوافير قد أمعن في صنعه، واضطررت لأن أعود رغما عني للكوافير مرة أخرى، ورجوته أن يؤجل موعد إغلاق المحل ليعيد تصفيف شعري الذي أفسده المطر”.

واختتمت فؤاد: “وكان الكوافير طيبا جدا فأجل إغلاق المحل لمدة ثلاث ساعات وبذلك تأخرت عن الحفل لمدة أربع ساعات”.

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