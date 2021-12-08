محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار التواجد الميداني للتدخل الفوري ومتابعة موجة الطقس السيئ

وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف الأجهزة التنفيذية باستمرار التواجد الميداني على مدار اليوم للتعامل مع أية حالات طارئة للتدخل الفوري ولمتابعة موجة الطقس السيئ.

وطالب الشريف، في بيان اليوم الأربعاء، بالتنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالثغر ومنها شركات الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، حيث كثفت الأجهزة التنفيذية المختصة أعمالها في الشوارع والميادين.

وأشار إلى تواجد رؤساء الأحياء بالشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه، وتمركزات سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع تنفيذًا لتكليفات المحافظ.

وفي السياق ذاته، تابع رئيس حي شرق محارب هيلع ميدانيًا أعمال شفط صرف مياه الأمطار وتصريف مياه أمواج البحر على الكورنيش، وتمركز سيارات الصرف الصحي خاصة في بؤر تجمع المياه والشوارع الرئيسة لتيسير حركة المرور.

كما تابع رئيس حي العامرية ثان أشرف بهجت تعامل الأجهزة المعنية مع رفع تجمعات مياه الأمطار وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وكسح التجمعات وإزالة آثار الرياح بنطاق الحي.

وتابعت رئيس حي المنتزه أول جيهان مسعود أعمال إزالة الإعلانات المتساقطة من طريق الكورنيش نتيجة الرياح، وتمركزات سيارات الصرف الصحي في الشوارع والأنفاق وعلى طريق الكورنيش للتعامل مع تراكمات المياه.

وتابعت رئيس حي غرب سحر شعبان تمركزات سيارات الصرف الصحي وحالة الشوارع والميادين، وأزال المختصون أعمدة الإنارة العامة ولافتات الإعلانات التي أتلفتها الرياح وكذلك إزالة الخطورة الداهمة من منزل آيل للسقوط وذلك حفاظا على الأرواح.

كما تولي رئيس حي الجمرك حسام الشيخ تصريف آثار أمواج البحر على طريق الكورنيش، وتصريف الشنايش والمصبات، وتمركز سيارات شفط المياه المتواجدة بنطاق الحي للتأكد من عدم تراكم مياه الأمطار.

وتابع رئيس حي العجمي السيد موسي أعمال تطهير شنايش المطر ومطابق الصرف الصحي، وتجريف الأتربة وتأمين أبواب أعمدة الإنارة العامة، وتمركز سيارات الصرف الصحي وطريق كورنيش الدخيلة، وأعمال إزالة آثار الأمواج العاتية.

وتابع رئيس حي وسط رجب النقيدي بمتابعة أعمال شفط وتصريف مياه الأمطار، وتمركز سيارات الصرف الصحي بالمناطق الأشد تضررًا، كما تابع أعمال إزالة آثار الرياح والعاصفة الترابية من الميادين والشوارع بنطاق الحي.

وتابع رئيس حي المنتزه ثان حسن الجمال ميدانيًا تمركزات رجال الصرف الصحي والحماية المدنية، للتأكد من التعامل الفوري مع تراكم مياه الأمطار وارتفاع أمواج البحر وشدة الرياح.

كما تابع رئيس حي العامرية أول محمد عبد الله أعمال إزالة آثار الرياح والعاصفة الترابية وتراكم مياه الأمطار بنطاق الحي والطريق الصحراوي - إسكندرية القاهرة؛ حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وتابع رئيس حي برج العرب علاء يوسف حالة الشوارع والميادين والطرق وإزالة آثار الرياح وموجة الطقس السيئ على الطريق الساحلي، وتمركز سيارات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.

