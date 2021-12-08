المنسق الخاص للأمم المتحدة: كل البلدان تتطلع لإزدهار لبنان

قالت المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا، إن كل البلدان تتطلع لإزدهار لبنان مع إتمام الإصلاحات وإجراء الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل.



جاء ذلك في تصريح لها عقب لقائها، اليوم، برئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.



وأضافت فرونتسكا أنها أطلعت رئيس الحكومة على نتائج الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن في نيويورك في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، مؤكدة أنها قدمت لرئيس الوزراء فحوى المناقشات التي تمت حول لبنان وكيف تنظر المجموعة الدولية للأوضاع في لبنان وما هي آراء أصدقاء لبنان.



وأكدت أن جلسة مجلس الأمن خصصت للنظر في تطبيق القرار 1701، مشددة على أن الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن تتطلع لتطبيق هذا القرار.



وكان عقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لبحث أزمة قطاع الكهرباء في لبنان وذلك بمشاركة وزراء المالية يوسف الخليل، والطاقة والمياه وليد فياض، وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.

وقال فياض، إن الاجتماع بحث آلية الدفع لمزودي الخدمات، ومزودي الغاز والكهرباء بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى تحويل قيمة فواتير الاستهلاك إلى دولار وفق سعر معين، مؤكدًا أن المجتمعين بحثوا الآلية باعتبارها شرط من شروط البنك الدولي للتمويل، كما أنها ضرورة ملحة لكهرباء لبنان من أجل دفع الحقوق وصيانة وتشغيل المحطات.

وأضاف أن اللقاء تطرق أيضًا لموضوع إصلاح خط الغاز في لبنان وسبل تمويله، مؤكدًا وجود موافقة من مصرف لبنان المركزي حول هذا الموضوع، موضحًا أنه عرض على رئيس الحكومة أجواء الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى فرنسا للبحث مع الشركات المعنية، ومنها شركة توتال في موضوع التنقيب عن النفط والغاز، ومع شركة كهرباء فرنسا مؤكدًا أنها تلعب دورًا كبيرًا بالتعاون مع الوزارة ومع مؤسسسة كهرباء لبنان لوضع المخطط الرئيسي لقطاع الكهرباء.

وقال فياض: "هناك أفكار كثيرة وجيدة لتمويل محطات الكهرباء والإنتاج ولكن يجب وضع هذه الأفكار ضمن الخطة العامة التي تلحظ المخطط العام الفني والاقتصادي والمالي للمحطات وحجمها وتكلفتها وجدواها".