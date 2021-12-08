الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. وزيرة التضامن تشهد احتفالية عالم موازي لدعم ذوي الهمم

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

تشهد نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، غدًا، احتفالية عالم موازي، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأعلنت وزارة التضامن أن الاحتفالية تشهد حضور نخبة من الفنانين والمطربين، لدعم ذوي الهمم بعد تكريم رئيس الجمهورية لهم في حفل قادرون باختلاف كما يحضر الاحتفالية نجوم حفلة قادرون باختلاف من ذوي الهمم.

وتتضمن الاحتفالية أول ريد كاربت لذوي الهمم، وعرض مسرحي وأغاني لهم وأغنية للفنان علي الالفي مع ذوي الهمم، كما سيتم إطلاق أول مسلسل في الوطن العربي أبطاله من ذوي الهمم.

وأعلنت الوزارة دعم طلاب ذوي الإعاقة منذ الميلاد وحتى 18 سنة، موضحة أن حجم الدعم المقدم لأطفال ذوي الإعاقة يتمثل في:- 

- دعم  117,500 من الأطفال ذوي الإعاقة تحت سن 18 سنة والمُلتحقين بالتعليم بدعم نقدي قيمته 530 مليون جنيه سنوياً.
- دعم 34 ألف طالب بالتعليم المجتمعي لإعادة إلحاق من تسربوا أو تخطوا السن المدرسي بمدارس المجتمع.

- دعم 128,500 من طلاب التعليم الفني والطلاب الأيتام.

- دعم نحو 98,000 طالب من ذوي الإعاقة ومُساندتهم لاستكمال تعليمهم.

-استفادة 28,210 طفلة وطفل من خدمات حضانات الإعاقة.

- توزيع أجهزة تعويضية لإجمالي 2,140 طفل وطفلة.

- توزيع ألفي لاب توب على ذوي الإعاقات البصرية بالمدارس الثانوي والجامعات.

- دمج الأشخاص ذوى الإعاقة بالمجتمع والحد من الإعاقة.

- مركز للتوجيه النفسي لاستقبال حالات ذوى الإعاقة الذهنية وتحديد درجات الذكاء.

وقالت وزيرة التضامن إنه من ركائز الدولة القوية ومن مبادئها العادلة تحتضن الدولة فى ثوبها الجديد أبناءها من متحدي الصعاب "القادرون باختلاف".

وزارة التضامن ذوي الهمم قادرون باختلاف التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن

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