لعشّاق السفر.. 4 معارض جديدة تحتضنها باريس خلال ديسمبر (صور)

تستعد المدن والبلدان الأوروبية للاحتفال بأعياد الكريسماس، ودائمًا ما تأتي باريس على رأس هذه البلدان، فإذا حالفك الحظ وسافرت إلي هناك بالتزامن مع هذه الاحتفالات، يمكنك الاستمتاع بـ 4 معارض جديدة قامت العاصمة الفرنسية بتنظيمها في ديسمبر الجاري.

معرض عالم ستيف ماكوري

المصور الصحفي الشهير ستيف ماكوري، الذي غطّى العديد من مناطق الحرب ومشاهد الحياة الخالدة على هامش صراعات الحروب، يعد في دائرة الضوء في معرض رائع تم تنظيمه حديثًا في متحف مايول بفرنسا ويعتبر البعض هذا المتحف الأكثر اكتمالاً على الإطلاق وفقا لموقع vogue.

ويحوي المعرض أكثر من 150 صورة كبيرة الحجم، وغير منشورة و تروي هذه الصور أكثر من 40 عامًا من العمل حيث تم التقاطها في حياة ستيف ماكوري اليومية، من أفغانستان إلى الهند عبر جنوب آسيا وما مر به خلال جنوب شرق وأفريقيا.

معرض "لبول سيلان "

بعد 15 عامًا من افتتاح سلسلة Monumenta في قصر Grand Palais الفرنسي، بدأ الفنان أنسليم كييفر مرة أخرى في إثارة ضجة من خلال إعادة الضوء إلي جدران هذا القصر مرة أخرى، وتقديم تكريمًا حيويًا للشاعر الألماني باول سيلان الذي تغلغل في أعماله منذ البداية.

معرض "لبول سيلان "

معرض "لبول سيلان "

معرض مارسيل بروست

يواكب متحف كارنا فاليه الذكرى 150 لميلاد الكاتب مارسيل بروست (1871-1922) من خلال تخصيص معرض جميل له يركز على صلاته بباريس، حيث عاش معظم حياته ويتم تنظيم المعرض في فصلين، ويتناول تأثير العاصمة ومحيطها الفني في الصحوة الأدبية للكاتب الذي يتضح إبداعه وتأثره بباريس على مدار لقاءاته.

معرض مارسيل بروست

معرض لا شيء للإبلاغ عنه

تم تنظيم معرض آخر يضم سلسلة من الصور التي تحكي قصة شباب اليوم، وتأثرهم بويلات الموضة السريعة والازدحام الملفت للنظر.

وشارك في المعرض الممثل بانايوتيس باسكوت ومغني الراب راد كارتييه إلي عارضة الأزياء ريجينا أنيكي.