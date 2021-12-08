الخميس 09 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

لعشّاق السفر.. 4 معارض جديدة تحتضنها باريس خلال ديسمبر (صور)

معرض مارسيل بروست
معرض مارسيل بروست

تستعد المدن والبلدان الأوروبية للاحتفال بأعياد الكريسماس، ودائمًا ما تأتي باريس على رأس هذه البلدان، فإذا حالفك الحظ وسافرت إلي هناك بالتزامن مع هذه الاحتفالات، يمكنك الاستمتاع بـ 4 معارض جديدة قامت العاصمة الفرنسية بتنظيمها في ديسمبر الجاري.

موروندافا مدغشقر 2019

معرض عالم ستيف ماكوري

المصور الصحفي الشهير ستيف ماكوري، الذي غطّى العديد من مناطق الحرب ومشاهد الحياة الخالدة على هامش صراعات الحروب، يعد في دائرة الضوء في معرض رائع تم تنظيمه حديثًا في متحف مايول بفرنسا ويعتبر البعض هذا المتحف الأكثر اكتمالاً على الإطلاق وفقا لموقع vogue.

ويحوي المعرض أكثر من 150 صورة كبيرة الحجم، وغير منشورة و تروي هذه الصور أكثر من 40 عامًا من العمل حيث تم التقاطها في حياة ستيف ماكوري اليومية، من أفغانستان إلى الهند عبر جنوب آسيا وما مر به خلال جنوب شرق وأفريقيا.

Dal Lake Srinagar Kashmir 1996

 معرض "لبول سيلان "

بعد 15 عامًا من افتتاح سلسلة Monumenta في قصر Grand Palais الفرنسي، بدأ الفنان أنسليم كييفر مرة أخرى في إثارة ضجة من خلال إعادة الضوء إلي جدران هذا القصر مرة أخرى، وتقديم تكريمًا حيويًا للشاعر الألماني باول سيلان الذي تغلغل في أعماله منذ البداية.

فور بول سيلان داس Geheimnis der Farne Pour Paul Celan Le Secret des fougères 2021 مستحلب أكريليك زيت شيلاك ميتال ...
 معرض "لبول سيلان "
صورة لمارسيل بروست
 معرض "لبول سيلان "

معرض مارسيل بروست

يواكب متحف كارنا فاليه الذكرى 150 لميلاد الكاتب مارسيل بروست (1871-1922) من خلال تخصيص معرض جميل له يركز على صلاته بباريس، حيث عاش معظم حياته ويتم تنظيم المعرض في فصلين، ويتناول تأثير العاصمة ومحيطها الفني في الصحوة الأدبية للكاتب الذي يتضح إبداعه وتأثره بباريس على مدار لقاءاته. 

صور رمى بسى
معرض مارسيل بروست

معرض لا شيء للإبلاغ عنه 

تم تنظيم معرض آخر يضم سلسلة من الصور التي تحكي قصة شباب اليوم، وتأثرهم بويلات الموضة السريعة والازدحام الملفت للنظر.

وشارك في المعرض الممثل بانايوتيس باسكوت ومغني الراب راد كارتييه إلي  عارضة الأزياء ريجينا أنيكي.

معارض باريس السفر لفرنسا ستيف ماكوري لبول سيلان القصر الكبير بفرنسا مارسيل بروست

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وائل لطفي

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