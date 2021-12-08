حزب المؤتمر يُشيد بتقديم مصر لـ100 فرصة تعليم للمواهب الشابة

أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عن تقديم مصر لـ100 فرصة تعليم للمواهب الشابة في العالم الإسلامي لتعليم الموهوبين كقاطرات للتنمية في بلادنا، بالجامعات العالمية الجديدة التي أقامتها مصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن مصر ترعى المواهب الشابة والمبدعين في كافة المجالات.

وأكد حزب المؤتمر في بيان له، أن مشاركة الرئيس السيسي فى المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" بالعاصمة الإدارية بأن دليل قاطع على تشجيع الرئيس السيسى للعلم والعلماء والبحث العلمي وتأكيدًا على أهميته لتطوير حياة الشعوب وحرصه على النهوض بالتعليم في مصر وخروج أجيال قادرة على رفع راية المستقبل، ووضع الملامح الأساسية للجمهورية الجديدة القائمة على التعليم والبحث العلمي.

وأكد حزب المؤتمر على أهمية البحث العلمي في الوقت الراهن، لاسيما وأنه يساعد بشكل كبير في تقدم الدولة ووضعها على الخريطة العالمية للدول المتقدمة وهذا ما تصبو إليه القيادة السياسية المصرية من تطوير منظومة التعليم الجامعى بما يتواكب مع المتغيرات العالمية ، في ظل خططها المستقبلية لبناء الجمهورية الجديدة .

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الايسيسكو»، بالعاصمة الادارية الجديد، وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المنتدى يُعقد في نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت عنوان «رؤية المستقبل» بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامى، وكذلك عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الايسيسكو».