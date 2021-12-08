الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تحذير من الأرصاد: العاصفة الترابية تتجه إلى مدن القناة

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والآن الرمال المثارة تتجه إلى مدن القناه والسواحل الشرقية وشمال سيناء، ما يؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وتصل لحد العاصفة على بعض المناطق. 


كما تستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

ويشهد اليوم الأربعاء، حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

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