حبس المتهمين بقضية «استعراض عبدة الشيطان»

قضت محكمة جنح مركز ميت غمر، في قضية استعراض عبدة الشيطان، بحبس المتهم الأول السعيد العربي لبيب الزلمه ١٩ سنة، والمتهم الثاني جمال ميسره ٢١ سنة، بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ ، وتغريم كل منهم ١٠ آلاف جنيه، ومصادرة السلاح المضبوط (الطفايات)، والمتهم الثالث، أحمد هاني جلال ١٧ سنة ، بالحبس غيابياً ثلاث سنوات، مع الشغل والنفاذ.

وترجع أحداث الواقعة بتاريخ ٢٥ يونيه ٢٠٢١ ، وأثناء حفل نقل الأثاث الخاص بالعروسين بشقيقة المتهم السعيد العربي الزلمة، بقرية أتميده مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، قام كل من المتهمين سالفي الذكر وآخرين، بإقامة حفله داخل القرية، واعدوا للاحتفال طفايات حريق، واسطوانات غاز، ورسومات ترمز لاوجه الشياطين وغيرها غير معلوم.

وتبين قيام المتهمين وآخرين، بعمل استعراض بطفايات الحريق، خالعين ملابسهم، وقاموا بالرقص الهستيري، مستخدمين طفايات الحريق، مما أدي إلي تطاير أحدي الطفايات الحريق ، أثناء اللهو بها ، ونتج عن ذلك حدوث إنفجار، ادي الي اندفاع الاسطوانه وتطايرها، وعدم قدرة للسيطرة عليها، واصطدمت بالمجني عليهن ، وإصابة كل من ، ميادة إيهاب مصطفي ٢١ سنة الطالبة بكلية الآداب ، أثناء تواجدها بأحد منازل أصدقائها بالقرب من احتفالات الزفاف المطله علي حفل نقل الأثاث ، مما أدي إلي حدوث إصابات خطيرة ، بالرأس وكدمات بالعين اليمني واليسري، انتقلت علي أثرها الي مستشفي دقادوس العام بمركز ميت غمر ، لإجراء عدد من الجراحات ، حتي لاقت مصرعها متأثرة بتلك الإصابات ، كما تم إصابة نور وليد عوض الطالبة بالصف الثالث الثانوي، والتي تعرضت للعديد من الإصابات ، وقامت علي إثرها بإجراء عدد من العمليات الجراحية بأحد المستشفيات الخاصة.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية بصحه الواقعة ، وتم ضبط المتهم الثالث أحمد أشرف السنطاوي ، بدائرة قسم أول شبرا ، بعد التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية والقليوبية للقبض عليه ، بتاريخ ٥ يوليو الماضي .