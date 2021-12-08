الأربعاء 08 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إقامة مستشفى للصحة النفسية وقسم شرطة ونصب تذكارى بالمحلة الكبرى

اللواء حسين لبيب
اللواء حسين لبيب

عقد اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الأربعاء، مجلسًا تنفيذيًا، بحضور المهندس عبد المجيد كامل سكرتير عام مجلس المدينة ، ونواب رئيس المدينة وجميع مديرى الجهات التنفيذية.

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اللواء حسين لبيب 

ووافق المجلس، على تخصيص قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة بأرض مستشفـي صدر المحلة لإقامة مستشفي للصحة النفسية وعلاج الإدمان بالغربية، وتغيير اسم مدرسة القرنفلي للتعليم الأساسي إلي مدرسة خيرى أبو غازى للتعليم الأساسي تكريما لمشاركته المجتمعية، وإطلاق اسم الشهيد  السعيد سمير إبراهيم أبو أحمد علي مدرسـة كفر فياله للتعليم الأساسي  التابعة لقرية شبرابابل.

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اللواء حسين لبيب 

كما وافق المجلس، على قبول التبرع بقطعة أرض مساحتها 3 قيراط بحوض أم صالح زمام قرية بشبيش لإقامة محطة مياه للشرب لخدمة أهالي كفر الأبحر، الموافقـة على رفع كفاءة وتطوير مجزر بشبيش إلى مجزر نصف آلي وزيادة مساحته من 600 متر إلى 1800 متر و ذلك بإضافة مساحة 1200م ملاصقة للمجزر ملك الوحدة المحلية لقرية بشبيش، وتخصيص قطعـة أرض أملاك دولــة مساحتها 800 متر بحوض العشرين نمرة 1 قسم ثالث زمام كفر دمرو لصالح مديرية الأمن لإقامة قسم شرطة دمرو لتكون المساحة 2000متر وذلك بإضافة 1200متر أملاك دولة على المساحة الصادر لها قــرار رئيس مجلس الوزراء، وإقامة نصب تذكاري يخلد ذكرى شهداء الكوادر الطبية من أبناء مدينة المحلة.

كما قرر المجلس، تطوير ميدان السكة الحديد "طلعت حرب" بالمشاركة المجتمعية مع الالتزام بالتصميم المقترح من كلية الهندسة جامعة طنطا، وبموافقة هيئة التنسيق الحضاري.

وفي إطار منفصل، عقد طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعًا لمناقشة مشكلة المواصلات ونقل الركاب من وإلى مركز ومدينة بسيون، بحضور السكرتير العام اللواء دكتور حسين الجندي، النائب سامح حبيب، والنائب محمد فايد، اللواء علاء حسن مدير إدارة المواقف، العقيد وائل حمودة مدير إدارة المرور ومسئولي الشركة الإنجليزية وشركة النقل العام، وعدد من المعنيين بعملية النقل والمواصلات، ووجه محافظ الغربية السكرتير العام بالبدء في إجراءات نقل الموقف العمومي لبسيون إلى منطقة التنظيم وذلك استجابةً لمطالب للحاضرين، مثمناً دور المواطنين في المشاركة المجتمعية للبدء في تجهيز الموقف الجديد.

كما وجه المحافظ بعدم التراخي في تطبيق القانون وردع أي مخالف لا يلتزم (بخط سيره المحدد، أماكن تحميل الركاب، الإجراءات الاحترازية أو أي مخالفات أخرى، والاستغناء عنهم مقابل تمكين الشركتين من عملية النقل مع الرقابة المشددة عليهما، مطالباً إدارة المرور بضرورة توفير أماكن محددة لنقل وتحميل الركاب.

تنفيذي المحلة إقامة مستشفى للصحة النفسية وقسم شرطة ونصب تذكاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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