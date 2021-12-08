«اسمي العلني والسري محمود درويش».. كتاب جديد لمحب جميل

‎صدر حديثًا عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع كتاب بعنوان «اسمي العلني والسرّي محمود درويش - حوارات مختارة 1971 - 1982»، إذ يقع الكتاب في 207 صفحة من القطع المتوسط، جمعها وقدّمها الشاعر والباحث الثقافي محب جميل.

وفي جمعه هذه الحوارات مع محمود درويش يوثّق محب جميل مرحلة أساسية في حياة هذا الشاعر الخالد وشعره، وتظهر ملامحها واضحة في أحاديث معه على مدى عقد حافل بالتحولات الجذرية في دنيا العرب من مسقط إلى طنجة.

ويشار إلى أن هذه هي حوارات مختارة أجريت مع درويش، وجمعها الباحث محبّ جميل من صحف ومجلات عديدة، ولا تقتصر فقط على آراء درويش في الشعر فحسب، بل تتخطاها الى الفلسفة والمرأة والسياسة والوجود وفلسطين مركز الصدارة .

يقول «جميل» في مقدمته للكتاب: «إن أجمل ما في الحوارات التي ضمَّها الكتاب، أننا لا نستمع إلى «درويش» وهو يحدثنا عن الشعر فقط، بل عن أفكاره حول: السياسة، والفلسفة، والمرأة، والطبيعة، وبكل تأكيد فلسطين، وفي ظني الشخصي، فإن قراءة هذه المادة الحوارية لا تقل متعة أو جمالاً عن قراءة المادة الشعرية له.

واستطرد: «قد آثرت في هذا الكتاب أن أقوم بترتيب الحوارات بحسب المدة الزمنية التي نُشرت خلالها، إضافةً إلى التنويه بتاريخ المقابلة، والمصدر الأصلي الذي نُشرت به، وكذلك أسماء من حاوروه، أيضًا أن الاطلاع على هذه المقابلات من شأنه أن يفيد سلسلة واسعة من الباحثين قبل القراء، لاستنباط المتغيِّرات التي طرأت على شعر «درويش» من مرحلة لأخرى، حتى تتّضح لنا جميعاً طبيعة المواقف التي عايشها منذ خروجه من الأرض المحتلة حتى مغادرة بيروت».

يذكر أن محب جميل باحث في التراث الفني والموسيقي قدم العديد من الأعمال التى تؤرخ لاسماء بارزة في المشهد الغنائي العربي منها كتاب" محمد عبد المطلب"وسبقه كتاب "فتحية أحمد مطربة القطرين"، وكتاب "صالح عبدالحي سلطان الطرب".