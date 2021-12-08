الرئيس الأوكراني يشيد بالمحادثات الإيجابية بين بايدن وبوتين

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الأربعاء أن الاتصال الذي عقده الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين كان "إيجابيا".

وقال "أعتقد أن تحدث رئيس الولايات المتحدة مع الرئيس الروسي أمر إيجابي"، وذلك بعد يوم من تحذير بوتين من رد اقتصادي غربي "قوي" على أي هجوم تشنه روسيا على أوكرانيا.

وكشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على ألمانيا لإغلاق خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الروسي، كجزء من حزمة عقوبات هددت واشنطن بفرضها على موسكو إذا اقدمت الأخيرة على غزو أوكرانيا.

وأفادت الصحيفة في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي أن مطالبة واشنطن لبرلين وبروكسل بوقف خط أنابيب الغاز الروسي عن العمل تعد جزء من حزمة عقوبات اقترحتها الولايات المتحدة لتجنب اندلاع صراع دولي جديد في المنطقة المُتاخمة لروسيا وسط مخاوف لدى مجتمع الاستخبارات الأمريكي من أن الرئيس الروسي يستعد لعمل عسكري.

وسيتم تضمين التهديد بشأن وقف خط نورد ستريم 2، الذي تم بناؤه ولكن لم يضخ الغاز بعد، إلى جانب حزمة من العقوبات الأخرى اقترحتها الولايات المتحدة وتشمل تدابير مالية مثل منع تحويل الروبل إلى دولارات ومواصلة استهداف النخبة الروسية، وفقا لتصريحات مسئولان مطلعان على الخطة للفاينانشيال تايمز.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، بعد استماعه إلى لقاء بايدن وبوتين الافتراضي: "إذا كان فلاديمير بوتين يريد أن يرى تدفق الغاز عبر خط الأنابيب هذا، فقد لا يرغب في المخاطرة بغزو أوكرانيا".

وأضاف سوليفان- في مؤتمر صحفي عقده بعد اللقاء-: "لقد أجرينا مناقشات مكثفة مع كل من الحكومة الألمانية المنتهية ولايتها والقادمة بشأن قضية نورد ستريم 2 في سياق الغزو المحتمل".