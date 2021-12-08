استنفار بالإسكندرية للتعامل مع مياه الأمطار وتداعيات الطقس السيئ

كثفت الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة الإسكندرية، أعمالها في الشوارع والميادين للتعامل مع موجة الطقس السيء، في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتواجد الميداني، على مدار اليوم للتعامل مع أي حالات طارئة للتدخل الفوري، والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة ومنها شركات الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ تواجد رؤساء الأحياء فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه، وتمركزات سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وفي هذا الصدد؛ تابع محارب هيلع رئيس حي شرق، ميدانيًا أعمال شفط صرف مياه الأمطار وتصريف مياه أمواج البحر على الكورنيش، وتابع تمركز سيارات الصرف الصحي في مختلف أنحاء الحي وخاصًة في بؤر تجمع المياه والشوارع الرئيسة لتيسير حركة المرور.

وفي حي العامرية ثان تابع اللواء أشرف بهجت تعامل الأجهزة المعنية مع رفع تجمعات مياه الأمطار وحالة عدم الاستقرار في الاحوال الجوية وكسح التجمعات وإزالة آثار الرياح بنطاق الحي.

وتابعت المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزه أول، أعمال إزالة الإعلانات المتساقطة من طريق الكورنيش نتيجة الرياح، كما تابعت تمركزات سيارات الصرف الصحى في الشوارع والأنفاق وعلى طريق الكورنيش للتعامل مع تراكمات المياه.

وتابعت المهندسة سحر شعبان رئيس الحي غرب تمركزات سيارات الصرف الصحي وحالة الشوارع والميادين.

وقام المختصون في الحي غرب بإزالة أعمدة الإنارة العامة ولافتات الإعلانات التي أتلفتها الرياح. وكذلك إزالة الخطورة الداهمة من منزل آيل للسقوط وذلك حفاظا على الأرواح.

وفي حي الجمرك تابع اللواء حسام الشيخ رئيس الحي تصريف آثار أمواج البحر من علي طريق الكورنيش ، وتصريف الشنايش والمصبات ، كما تابع تمركز سيارات شفط المياه المتواجدة بنطاق الحي للتأكد من عدم تراكم مياه الأمطار .

وتابع السيد موسى رئيس حي العجمي أعمال تطهير شنايش المطر ومطابق الصرف الصحي، وأعمال تجريف الأتربة وتأمين أبواب أعمدة الإنارة العامة ، وتمركز سيارات الصرف الصحي وطريق كورنيش الدخيلة، وأعمال إزالة آثار الأمواج العاتية.

وقام المحاسب رجب النقيدي رئيس حي وسط بمتابعة أعمال شفط وتصريف مياه الأمطار، وتابع تمركز سيارات الصرف الصحى بالمناطق الأشد تضررا ، كما تابع أعمال إزالة آثار الرياح والعاصفة الترابية من الميادين والشوارع بنطاق الحي .

وفي حي المنتزه ثان تابع اللواء حسن الجمال ميدانيا تمركزات رجال الصرف الصحي والحماية المدنية، للتأكد من التعامل الفوري مع تراكم مياه الأمطار وارتفاع أمواج البحر، وشدة الرياح .

كما تابع رئيس حي العامرية أول الأستاذ محمد عبد الله وبحضور جميع الإدارات المعنية أعمال إزالة آثار الرياح والعاصفة الترابية، وتراكم مياه الأمطار بنطاق الحى والطريق الصحراوي، "إسكندرية - القاهرة"، وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وفي برج العرب تابع اللواء علاء يوسف حالة الشوارع والميادين والطرق وإزالة آثار الرياح وموجة الطقس السيء على الطريق الساحلي في نطاق الحي، كما تابع تمركز سيارات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار .

هذا ويستمر المختصون في جميع الأحياء بمتابعة حالة الشوارع والميادين لإزالة آثار الطقس السيئ ورصد أي تراكمات للمياه وإزالة أي لافتات أو اعمدة أو منازل تؤثر حركة المرور وحياة المواطنين.