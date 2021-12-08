الأربعاء 08 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استنفار بالإسكندرية للتعامل مع مياه الأمطار وتداعيات الطقس السيئ

استنفار باحياء الإسكندرية
استنفار باحياء الإسكندرية

كثفت الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة الإسكندرية، أعمالها في الشوارع والميادين للتعامل مع موجة الطقس السيء، في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالتواجد الميداني، على مدار اليوم للتعامل مع أي حالات طارئة للتدخل الفوري، والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة ومنها شركات الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

IMG-20211208-WA0026

وتنفيذا لتكليفات المحافظ تواجد رؤساء الأحياء فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه، وتمركزات سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وفي هذا الصدد؛ تابع محارب هيلع رئيس حي شرق، ميدانيًا أعمال شفط صرف مياه الأمطار وتصريف مياه أمواج البحر على الكورنيش، وتابع تمركز سيارات الصرف الصحي في مختلف أنحاء الحي وخاصًة في بؤر تجمع المياه والشوارع الرئيسة لتيسير حركة المرور.

وفي حي العامرية ثان تابع اللواء أشرف بهجت تعامل الأجهزة المعنية مع رفع تجمعات مياه الأمطار وحالة عدم الاستقرار في الاحوال الجوية وكسح التجمعات وإزالة آثار الرياح بنطاق الحي.

IMG-20211208-WA0027

وتابعت المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزه أول، أعمال إزالة الإعلانات المتساقطة من طريق الكورنيش نتيجة الرياح، كما تابعت تمركزات سيارات الصرف الصحى في الشوارع والأنفاق وعلى طريق الكورنيش للتعامل مع تراكمات المياه.

وتابعت المهندسة سحر شعبان رئيس الحي غرب تمركزات سيارات الصرف الصحي وحالة الشوارع والميادين. 

وقام المختصون في الحي غرب بإزالة أعمدة الإنارة العامة ولافتات الإعلانات التي أتلفتها الرياح. وكذلك إزالة الخطورة الداهمة من منزل آيل للسقوط وذلك حفاظا على الأرواح.

IMG-20211208-WA0025

وفي حي الجمرك تابع اللواء حسام الشيخ رئيس الحي تصريف آثار أمواج البحر من علي طريق الكورنيش ، وتصريف الشنايش والمصبات ، كما تابع تمركز سيارات شفط المياه المتواجدة بنطاق الحي للتأكد من عدم تراكم مياه الأمطار .

وتابع السيد موسى رئيس حي العجمي أعمال  تطهير شنايش المطر ومطابق الصرف الصحي، وأعمال تجريف الأتربة وتأمين أبواب أعمدة الإنارة العامة ، وتمركز سيارات الصرف الصحي وطريق كورنيش الدخيلة، وأعمال إزالة آثار الأمواج العاتية.

IMG-20211208-WA0031

وقام المحاسب رجب النقيدي رئيس حي وسط بمتابعة أعمال شفط وتصريف مياه الأمطار، وتابع تمركز سيارات الصرف الصحى بالمناطق الأشد تضررا ، كما تابع أعمال إزالة آثار الرياح والعاصفة الترابية من الميادين والشوارع بنطاق الحي .

وفي حي المنتزه ثان تابع اللواء حسن الجمال ميدانيا  تمركزات رجال الصرف الصحي والحماية المدنية، للتأكد من التعامل الفوري مع تراكم مياه الأمطار وارتفاع أمواج البحر، وشدة الرياح .

IMG-20211208-WA0033

كما تابع رئيس حي العامرية أول الأستاذ محمد عبد الله وبحضور جميع الإدارات المعنية أعمال إزالة آثار الرياح والعاصفة الترابية، وتراكم مياه الأمطار بنطاق الحى والطريق الصحراوي، "إسكندرية - القاهرة"، وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وفي برج العرب تابع اللواء علاء يوسف حالة الشوارع والميادين والطرق وإزالة آثار الرياح وموجة الطقس السيء على الطريق الساحلي في نطاق الحي، كما تابع تمركز سيارات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار .

IMG-20211208-WA0038

هذا ويستمر المختصون في جميع الأحياء بمتابعة حالة الشوارع والميادين لإزالة آثار الطقس السيئ ورصد أي تراكمات للمياه وإزالة أي لافتات أو اعمدة  أو منازل تؤثر حركة المرور وحياة المواطنين.

الأجهزة التنفيذية الإسكندرية مياه الأمطار التواجد الميداني الطقس السيء

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

لسلامتك.. نصائح مهمة عند قيادة السيارة مع هبوب العاصف الترابية

بعد تحذيرات «الأرصاد».. نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

السيسى يطالب الدول الإسلامية بالانتباه للفكر المتطرف: يدمر مستقبل الشعوب

«أمطار وشبورة مائية وأتربة».. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ذوو الإرادة الخارقة

محمود الشربيني

شاكوش وتابعه سوسته!

حسين دعسة

الفقر التعليمي.. مسار نحو التعافي.

أميرة الديب

انظر إلى نفسك من النافذة.. واكتشف ذاتك

إبراهيم داود

ميلاد إبراهيم عبدالمجيد

ماجد حبته

الرجل الرمادى.. والشعر الأبيض!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كنوز مصر.. القادرون باختلاف

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

حاملاً قطع أثرية مصرية: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة غداً

فتاة تطعن مستوطنة إسرائيلية بحي الشيخ جراح في القدس

استطلاع: غالبية الإسرائيليين يعتبرون أن الجيش خسر حروبه الأخيرة