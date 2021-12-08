رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيء في دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السئ التى تتعرض لها المحافظة.

وفى هذا السياق،، أصدرت" المحافظ "عدد من التوجيهات للأجهزة التنفيذية جاء أهمها التعامل الفورى مع تداعيات سوء الأحوال الجوية، و انتشار معدات وسيارات شفط المياه للتعامل فور سقوط الأمطار لتيسير الحركة المرورية، مع التأكد من استعداد الأطقم الفنية، و التنسيق مع غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة على مدار ٢٤ ساعة.

فيما وقد ناشدت "محافظ دمياط" المواطنين بتوخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات واعمدة الإنارة وذلك نظرًا لتعرض المحافظة لحركة رياح شديدة.

وتداولت أرصفة ميناء دمياط 26 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة مضت ، منها السفينة TITAN والتى ترفع علم مالوفيا و يبلغ طولها 88 مترا و بعرض 14 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من نترات الامونيوم ، و السفينة TATLISU والتى ترفع علم جزر المارشال و يبلغ طولها 112 مترا و بعرض 19 مترا والمقرر لها أن تقوم بتفريغ شحنة من كلوريد الاثيلين.

و قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15229 طن تشمل : 3159 طن رمل و 750 طن نترات و 1100 طن كلوريد الايثلين و 4700 طن فوسفات و 3500 طن زيت و 2020 طن كسب فول صويا .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 59798 طن تشمل : 7959 طن حديد و 12000 طن ذرة و 14443 طن قمح و 5558 طن فول و 2400 طن سلاج و 5148 طن سكر و 12000 طن كسب فول صويا و 290 طن كسب عباد شمس .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 952 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( سبانخ و بطاطا و فاصوليا و فلفل و بقدونس و خرشوف و ورق عنب و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( ريحان و شمر و زيتون و كراوية و كركدية ) و فواكه ( برتقال و فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و الجزائر و الهند و باكستان و سنغافورة و استراليا و هولندا و أمريكا و فرنسا و انجلترا .