وزير الصناعة الليبي يؤكد حرص بلاده على الاستفادة من الخبرة المصرية في صناعة الجلود

أشاد وزير الصناعة والمعادن الليبي أحمد أبو هيسه ، بجهود الدولة المصرية في مجال صناعة ودباغة الجلود والذي يجعل من مصر مركزاً رئيسياً لصناعة الجلود ، مؤكداً حرصه على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال والاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة للنهوض بصناعة الجلود بدولة ليبيا.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الصناعة الليبى بزيارة لمدينة الجلود بالروبيكي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجال صناعة ودباغة الجلود.

وقال محمود محرز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة والمشرفة على إدارة مدينة الروبيكي، إن هذه الزيارة تأتي في إطار جلسة المباحثات التي أجرتها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع نظيرها الليبي منذ يومين ، والتي تم خلالها التباحث حول إمكانية التعاون في قطاع دباغة وصناعة الجلود خاصة في ضوء الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا المجال.

وأشار محرز إلى أن الوفد الليبى قام بزيارة ميدانية لعدد من المدابغ و منطقة المائة مصنع والتي ستضم وحدات لتصنيع المنتجات تامة الصنع .. مؤكدا حرص الدولة المصرية ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة على إقامة مدينة متكاملة للجلود بدءاً من مراحل الدباغة وصولاً إلى المنتج النهائى وهو الأمر الذي يعزز من تنافسية المنتج المصري في السوقين المحلي والعالمي.

وأضاف محرز أنه تم عرض الإمكانات المتاحة بالمدينة سواء المرحلة الأولى والتي تشمل وحدات الدباغة وكذا مصانع الغراء ومحطات الصرف والمعالجة والإنشاءات الخاصة بالمرحلتين الثانية والثالثة ، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع في مراحله الثلاث تصل إلى حوالى 7.2 مليار جنيه منها 2.5 مليار جنيه للمرحلة الأولى و 1.8 مليار جنيه لمحطات المشروع والمرحلة الثانية و2.9 مليار جنيه للمرحلة الثالثة.