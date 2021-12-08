الأربعاء 08 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: محادثات «بوتين» و«بايدن» مكنتهما من الحديث بصراحة كبيرة

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (كرملين) دميتري بيسكوف، إن تقنية إجراء محادثات عبر تقنية الفيديو كونفرانس ما بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، مكنت الجانبين من الحديث بصراحة كبيرة.

وأضاف بيسكوف - للصحفيين اليوم الأربعاء بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية - "إن الرئيس فلاديمير بوتين أُعجب بشكل التواصل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي جرى أمس عبر الفيديو".

وتابع: "في الواقع، تسمح هذه الصيغة عبر الفيديو بإجراء محادثات صريحة تمامًا، فعلى الأقل نال هذا الشكل من التواصل إعجاب الرئيس بوتين"، مشيرًا إلى أنه في الوقت الحالي لا يمكن الحديث عن شكل وتوقيت اتصال جديد بين الرئيسين الروسي والأمريكي.

وأوضح أن الرئيسين بوتين وبايدن، اتفقا على تعيين ممثلين لهما للبدء على وجه السرعة بمناقشة قضايا الأمن الاستراتيجي في القارة الأوروبية والمواجهة المعقدة في هذا المجال، لافتًا إلى أنه يصعب عليه الآن تحديد الموعد، الذي سيبدأ فيه ممثلو الجانبين مناقشة قضايا الاستقرار الاستراتيجي في القارة الأوروبية.

وفي السياق ذاته، أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في محادثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن العقوبات لا تسفر عن أي تأثير إيجابي، بما في ذلك بالنسبة الولايات المتحدة نفسها.

وقال أوشاكوف - في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "تحدث الرئيس الأمريكي عن عقوبات محتملة، وتحدث رئيسنا عما يحتاجه الجانب الروسي وأن العقوبات ليست شيئا جديدا، وتم فرضها منذ فترة طويلة، ولكن للأسف لا يوجد تأثير إيجابي منها؛ أيضا لصالح الولايات المتحدة أو روسيا".

وأشار أوشاكوف، في حديثه عن العقوبات المحتملة، إلى مجالات مثل الاقتصاد والمالية والسياسة، مضيفًا: "من غير الواضح لماذا يجب فرض هذه العقوبات، لقد قال رئيسنا لـ(بايدن) إنك قلق بشأن شيء لا نفهمه، ونحن قلقون بشأن ما هو واضح لنا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

قوتنا الناعمة

الأكثر قراءة

لسلامتك.. نصائح مهمة عند قيادة السيارة مع هبوب العاصف الترابية

بعد تحذيرات «الأرصاد».. نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

خلال اجتماعه أمس ..نرصد أبرز توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى

السيسى يطالب الدول الإسلامية بالانتباه للفكر المتطرف: يدمر مستقبل الشعوب

«أمطار وشبورة مائية وأتربة».. الأرصاد تكشف موعد تحسن الطقس

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

ذوو الإرادة الخارقة

محمود الشربيني

شاكوش وتابعه سوسته!

حسين دعسة

الفقر التعليمي.. مسار نحو التعافي.

أميرة الديب

انظر إلى نفسك من النافذة.. واكتشف ذاتك

إبراهيم داود

ميلاد إبراهيم عبدالمجيد

ماجد حبته

الرجل الرمادى.. والشعر الأبيض!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كنوز مصر.. القادرون باختلاف

يسرى عبيد

ليبيا.. الانتخابات إلى أين؟

صور

إطلالات مبهرة فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

مباراة ماراثونية.. أهداف منتخب مصر في السودان

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

محطة تل أبيب

المزيد

حاملاً قطع أثرية مصرية: وزير الخارجية الإسرائيلي يزور القاهرة غداً

فتاة تطعن مستوطنة إسرائيلية بحي الشيخ جراح في القدس

استطلاع: غالبية الإسرائيليين يعتبرون أن الجيش خسر حروبه الأخيرة