الكرملين: محادثات «بوتين» و«بايدن» مكنتهما من الحديث بصراحة كبيرة

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (كرملين) دميتري بيسكوف، إن تقنية إجراء محادثات عبر تقنية الفيديو كونفرانس ما بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي جو بايدن، مكنت الجانبين من الحديث بصراحة كبيرة.

وأضاف بيسكوف - للصحفيين اليوم الأربعاء بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية - "إن الرئيس فلاديمير بوتين أُعجب بشكل التواصل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي جرى أمس عبر الفيديو".

وتابع: "في الواقع، تسمح هذه الصيغة عبر الفيديو بإجراء محادثات صريحة تمامًا، فعلى الأقل نال هذا الشكل من التواصل إعجاب الرئيس بوتين"، مشيرًا إلى أنه في الوقت الحالي لا يمكن الحديث عن شكل وتوقيت اتصال جديد بين الرئيسين الروسي والأمريكي.

وأوضح أن الرئيسين بوتين وبايدن، اتفقا على تعيين ممثلين لهما للبدء على وجه السرعة بمناقشة قضايا الأمن الاستراتيجي في القارة الأوروبية والمواجهة المعقدة في هذا المجال، لافتًا إلى أنه يصعب عليه الآن تحديد الموعد، الذي سيبدأ فيه ممثلو الجانبين مناقشة قضايا الاستقرار الاستراتيجي في القارة الأوروبية.

وفي السياق ذاته، أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في محادثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن العقوبات لا تسفر عن أي تأثير إيجابي، بما في ذلك بالنسبة الولايات المتحدة نفسها.

وقال أوشاكوف - في تصريحات للصحفيين نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "تحدث الرئيس الأمريكي عن عقوبات محتملة، وتحدث رئيسنا عما يحتاجه الجانب الروسي وأن العقوبات ليست شيئا جديدا، وتم فرضها منذ فترة طويلة، ولكن للأسف لا يوجد تأثير إيجابي منها؛ أيضا لصالح الولايات المتحدة أو روسيا".

وأشار أوشاكوف، في حديثه عن العقوبات المحتملة، إلى مجالات مثل الاقتصاد والمالية والسياسة، مضيفًا: "من غير الواضح لماذا يجب فرض هذه العقوبات، لقد قال رئيسنا لـ(بايدن) إنك قلق بشأن شيء لا نفهمه، ونحن قلقون بشأن ما هو واضح لنا".